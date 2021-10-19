Виктория Лопырева пригласила гостей "Экспо-2020" посетить Россию
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабота стенда МИА «Россия сегодня» во второй день ПМЭФ
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Амбассадор павильона РФ на "Экспо-2020" в Дубае Виктория Лопырева организовала фестиваль российской культуры и гала-ужин в рамках официальной культурной программы России на Всемирной выставке.
"На площадке "Экспо" выступили Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "Асъя кыа" ("Утренняя заря"), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова и Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии "Эльбрус", - сообщила Лопырева РИА Новости.
Познакомить представителей арабского мира и международных компаний с туристическими и инвестиционными возможностями России, создать комфортную среду для знакомства и взаимодействия российских и зарубежных бизнесменов призван состоявшийся затем прием Russian Gala by Victoria Lopyreva.
"По мнению наших гостей, прием стал одним из самых ярких событий культурной программы "Экспо-2020". Программа вечера была призвана продемонстрировать разнообразие и открытость современной России. В качестве ведущих мы пригласили Александра Цыпкина и Софико Шеварнадзе. Для гостей выступили популярный певец Эмин, известный российский артист балета Сергей Полунин, а также пианист и композитор Николай Мельников", - рассказала Лопырева.
В завершение фестиваля амбассадор павильона РФ пригласила гостей фестиваля посетить Россию. "Фестиваль - лишь небольшой образец того, что они могут увидеть в нашей стране. Я пригласила всех посетителей нашего праздника обязательно запланировать поездку в Россию, где они найдут и множество возможностей для инвестиций" - сказала она.
В церемонии открытия фестиваля принял участие замглавы Минпромторга РФ, генеральный комиссар российского павильона Алексей Груздев, отметивший важность подобных инициатив.
Первая в истории ФИФА женщина-посол, "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырёва неоднократно представляла Россию на таких крупных международных событиях как Чемпионат мира по футболу. Уже более пяти лет по ее инициативе в Дубае проходят фестивали современной российской культуры.