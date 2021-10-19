https://ria.ru/20211019/lenoblast-1755257850.html

В Ленобласти внедряют технологию по сокращению выбросов углерода

В Ленобласти внедряют технологию по сокращению выбросов углерода - РИА Новости, 19.10.2021

В Ленобласти внедряют технологию по сокращению выбросов углерода

Модернизация завода "Роквул" в Выборге и расширение производства с применением новых технологий позволит в два раза сократить выбросы углерода в атмосферу,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:34

2021-10-19T17:34

2021-10-19T17:34

ленинградская область

выборг

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Модернизация завода "Роквул" в Выборге и расширение производства с применением новых технологий позволит в два раза сократить выбросы углерода в атмосферу, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."В динамично развивающейся Ленинградской области сегодня очень много строительных объектов, и ни одна крупная стройка не обходится без материалов компании "Роквул". Компания продолжает развиваться, ей комфортно в Ленинградской области, в Выборге, о чем свидетельствуют заявленные инвестиции. Новые технологии, экологически чистое производство, переработка продукции ― то, что сегодня востребовано у общества", ― сказал Дрозденко на церемонии запуска новой линии производства.На новой линии завода будет применяться низкоуглеродистая технология электрического плавления, что позволит вдвое сократить выбросы углерода на предприятии. Компания планирует инвестировать около 17 миллиардов рублей в расширение мощностей в Выборге, а также в модернизацию оборудования и технологических процессов на других российских площадках. Расширение позволит создать более 70 дополнительных рабочих мест.

https://ria.ru/20211019/vodoochistka-1755257166.html

выборг

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выборг, александр дрозденко