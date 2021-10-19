https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755238931.html
Голикова призвала централизованно закупать лекарства для стационаров
Голикова призвала централизованно закупать лекарства для стационаров - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова призвала централизованно закупать лекарства для стационаров
Вице-премьер России Татьяна Голикова просит власти предусмотреть возможность централизованной закупки дорогостоящих лекарств для стационаров. Об этом она... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:27
2021-10-19T16:27
2021-10-19T16:27
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова просит власти предусмотреть возможность централизованной закупки дорогостоящих лекарств для стационаров. Об этом она заявила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Нами предлагается рассмотреть возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в стационарном звене, потому что мы видим, что на сегодняшний день ряд регионов не закупает дорогие лекарственные препараты, экономя в том числе на соответствующей терапии, к сожалению не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи" , - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755205258.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество
Голикова призвала централизованно закупать лекарства для стационаров
Голикова призвала централизованно закупать дорогостоящих лекарств для стационаров