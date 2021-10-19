https://ria.ru/20211019/lavrov-1755204065.html
Лавров призвал адаптировать Совбез ООН под новые реалии мира
Лавров призвал адаптировать Совбез ООН под новые реалии мира - РИА Новости, 19.10.2021
Лавров призвал адаптировать Совбез ООН под новые реалии мира
Есть необходимость адаптировать ООН и Совбез ООН под новые реалии в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова президента Турции Тайипа... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:11
2021-10-19T14:11
2021-10-19T14:11
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Есть необходимость адаптировать ООН и Совбез ООН под новые реалии в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне.Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти"."Да, есть необходимость адаптировать ООН и адаптировать Совет Безопасности к новым реалиям", - сказал Лавров после заседания международного клуба "Валдай".По его словам, развивающиеся страны настаивают на том, чтобы их представленность в Совбезе была увеличена. Западу больше не надо добавлять мест в Совбезе ООН, а "развивающимся странам, Азии, Африки, Латинской Америке надо обязательно добавить", отметил он.
https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199143.html
https://ria.ru/20211019/erdogan-1755185697.html
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в мире, ангола, оон, азия, совет безопасности оон, сергей лавров, латинская америка
Лавров призвал адаптировать Совбез ООН под новые реалии мира
Глава МИД Лавров считает, что Совбез ООН надо адаптировать под новые реалии мира