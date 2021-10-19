Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине

"Такой диалог у нас возобновился, Нуланд встречалась с (Дмитрием - ред.) Козаком, который у нас курирует в администрации (президента РФ) Украину и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ. Они договорились продолжать контакты", - сказал Лавров журналистам.