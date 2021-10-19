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Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине - РИА Новости, 19.10.2021
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине
Диалог РФ с США по Украине за счёт визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд возобновился, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:01
2021-10-19T14:01
2021-10-19T14:24
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дмитрий козак
виктория нуланд
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Диалог РФ с США по Украине за счёт визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд возобновился, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий козак, виктория нуланд, сергей лавров
14:01 19.10.2021 (обновлено: 14:24 19.10.2021)
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине
Лавров заявил о возобновлении диалога с США по Украине после визита Нуланд в Россию