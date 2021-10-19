https://ria.ru/20211019/latviya-1755175144.html

Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19

Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:12

2021-10-19T12:12

2021-10-19T12:12

распространение коронавируса

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нил ушаков

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РИГА, 19 окт – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают в больницы.Ранее представители крупнейших больниц Латвии заявили о том, что заметили тенденцию – с COVID-19 стали чаще попадать русскоязычные жители страны."Во время третьей волны пандемии коронавируса большинство поступающих в больницы COVID-пациентов - русскоязычные. Об этом говорят многие медики. Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее. Указывать на родной язык заразившихся корректно, хотя это и звучит не очень красиво. Мы же анализируем статистику по возрасту, полу или географии заразившихся?" - написал Ушаков у себя в Facebook.Он также нашел объяснение этой ситуации."Я думаю, что одно их главных объяснений – русскоязычные живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами и далее по списку. Понятно, что города болеют больше сел. Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам", - считает политик.Ушаков призвал русскоязычных жителей страны вакцинироваться."Мы все сейчас видим очень тревожный сигнал – врачи говорят, что русскоязычные заражаются чаще. Какие бы не были на это причины, пожалуйста, берегите себя! И вакцинируйтесь!" - написал экс-мэр Риги.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% русскоязычные.

https://ria.ru/20211018/lokdaun-1755115324.html

https://ria.ru/20211019/latviya-1755169360.html

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в мире, нил ушаков, рига, латвия, россия, коронавирус covid-19