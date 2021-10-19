Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/latviya-1755175144.html
Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:12
2021-10-19T12:12
распространение коронавируса
в мире
нил ушаков
рига
латвия
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f84afa2e05ada11bdb2bdec21967a00b.jpg
РИГА, 19 окт – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают в больницы.Ранее представители крупнейших больниц Латвии заявили о том, что заметили тенденцию – с COVID-19 стали чаще попадать русскоязычные жители страны."Во время третьей волны пандемии коронавируса большинство поступающих в больницы COVID-пациентов - русскоязычные. Об этом говорят многие медики. Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее. Указывать на родной язык заразившихся корректно, хотя это и звучит не очень красиво. Мы же анализируем статистику по возрасту, полу или географии заразившихся?" - написал Ушаков у себя в Facebook.Он также нашел объяснение этой ситуации."Я думаю, что одно их главных объяснений – русскоязычные живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами и далее по списку. Понятно, что города болеют больше сел. Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам", - считает политик.Ушаков призвал русскоязычных жителей страны вакцинироваться."Мы все сейчас видим очень тревожный сигнал – врачи говорят, что русскоязычные заражаются чаще. Какие бы не были на это причины, пожалуйста, берегите себя! И вакцинируйтесь!" - написал экс-мэр Риги.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% русскоязычные.
https://ria.ru/20211018/lokdaun-1755115324.html
https://ria.ru/20211019/latviya-1755169360.html
рига
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e09355c47d7d512fd78f1a7c8739e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, нил ушаков, рига, латвия, россия, коронавирус covid-19
12:12 19.10.2021
 
Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19

Экс-мэр Риги Ушаков объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 19 окт – РИА Новости. Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают в больницы.
Ранее представители крупнейших больниц Латвии заявили о том, что заметили тенденцию – с COVID-19 стали чаще попадать русскоязычные жители страны.
"Во время третьей волны пандемии коронавируса большинство поступающих в больницы COVID-пациентов - русскоязычные. Об этом говорят многие медики. Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее. Указывать на родной язык заразившихся корректно, хотя это и звучит не очень красиво. Мы же анализируем статистику по возрасту, полу или географии заразившихся?" - написал Ушаков у себя в Facebook.
Он также нашел объяснение этой ситуации.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 21:44Распространение коронавируса
В Латвии объявили локдаун из-за COVID-19
"Я думаю, что одно их главных объяснений – русскоязычные живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами и далее по списку. Понятно, что города болеют больше сел. Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам", - считает политик.
Ушаков призвал русскоязычных жителей страны вакцинироваться.
"Мы все сейчас видим очень тревожный сигнал – врачи говорят, что русскоязычные заражаются чаще. Какие бы не были на это причины, пожалуйста, берегите себя! И вакцинируйтесь!" - написал экс-мэр Риги.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% русскоязычные.
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
11:49Распространение коронавируса
Латвийский депутат назвал противников вакцинации "советскими колонистами"
 
Распространение коронавирусаВ миреНил УшаковРигаЛатвияРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
Лента новостейМолния