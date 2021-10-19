https://ria.ru/20211019/kurs-1755072955.html

Аналитики удивили прогнозом по курсу рубля

Аналитики удивили прогнозом по курсу рубля - РИА Новости, 19.10.2021

Аналитики удивили прогнозом по курсу рубля

Национальная валюта в следующем году укрепится: ее поддержат дорожающие энергоресурсы и рост экспорта, отмечают в Счетной палате. К тому же ЦБ, скорее всего,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:00

2021-10-19T08:02

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

курс рубля

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Национальная валюта в следующем году укрепится: ее поддержат дорожающие энергоресурсы и рост экспорта, отмечают в Счетной палате. К тому же ЦБ, скорее всего, продолжит повышать ключевую ставку. Однако не все эксперты столь оптимистичны — некоторых смущают геополитические риски. В прогнозах разбиралось РИА Новости.ЦБ, нефть и экспортПо базовому варианту в 2022-м доллар будет стоить 72,1 рубля. Отечественную денежную единицу укрепит жесткая кредитно-денежная политика ЦБ. В этом году регулятор уже поднял ключевую ставку пять раз подряд. Десятого сентября — до 6,75 процента годовых, это двухлетний максимум. Аналитики ожидают очередное повышение на заседании совета директоров ЦБ 22 октября — на 0,5 процентных пункта.К этому вынуждает ускоряющаяся инфляция: к концу года — 7,4 процента, по расчетам Минэкономразвития. Ранее говорили о 5,8."События, происходящие на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса, привели к необходимости скорректировать оценку", — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.Особенно дорожает плодоовощная продукция, поскольку замедлилась уборка урожая. По данным на 7 октября, картофеля собрали на 19 процентов меньше, чем планировали, овощей — на семь. Помешали плохая погода и нехватка рабочей силы в некоторых регионах из-за пандемии.Не исключено, что ЦБ не смягчит политику и в 2022-м. Это поспособствует стабилизации национальной валюты.Поддержит рубль и рост экспорта, полагают в Счетной палате. По данным Федеральной таможенной службы, в январе — августе за рубеж отправили продукции на 299,7 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го — прибавка в 41,4 процента. В дальнее зарубежье — 86,7 процента, в СНГ — 13,3.Дорожающая нефть тоже внесет вклад. Сейчас котировки — 86 долларов за баррель, трехлетний максимум. Не стоит забывать и о газе, цены на который обновляют рекорд чуть ли не каждый день."Нефть останется в коридоре 75-85 долларов как минимум все первое полугодие 2022-го. Голубое топливо, если и подешевеет, то не сильно. До конца зимы в Европе и Азии сохранится повышенный спрос на энергоресурсы", — отмечает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".К тому же весной в ЕС намерены увеличить закачку в подземные хранилища, чтобы в следующем отопительном сезоне не допустить энергетического кризиса. "Соответственно, российский бюджет получит значительно больше, чем раньше. Высокие цены на энергоресурсы обеспечат более быстрое пополнение Фонда национального благосостояния, чем прогнозировалось", — добавляет собеседник РИА Новости.С оглядкой на санкцииПо всей видимости, в Счетной палате предполагают, что у спада 2020-го все-таки была циклическая природа. В ближайшие пять-семь лет предстоит фаза подъема."С этой точки зрения прогноз ведомства Алексея Кудрина по рублю оправдан. Мировая экономика будет требовать все больше ресурсов. Особенно энергетических. Значит, валютная выручка российских экспортно-сырьевых компаний останется на высоком уровне. Укрепятся платежный баланс страны и курс рубля", — рассуждает Антон Быков, старший аналитик компании EsperioПри таком сценарии среднегодовой курс в 2022-2024 годах составит 73,5-74 рубля за доллар, полагает он.Однако, если оценивать по рынку труда, прошлогодний спад — локальный. "Если так, спрос на сырьевые товары, наоборот, будет падать вместе с доходами бюджета и курсом национальной валюты", — уточняет собеседник. Тогда среднегодовой курс — 80-82 рубля за доллар в 2022-м и 83-84 — в 2023-м.Какой из сценариев реалистичнее, покажет время. Многое зависит от общей ситуации на финансовых рынках, ослабления или усиления интереса инвесторов к приобретению рисковых активов, а также действий ведущих центральных банков, прежде всего Федеральной резервной службы США."В условиях растущей глобальной инфляции ФРС и другие регуляторы планируют постепенно остановить печатный станок и повысить ставки. Это окажет давление на рисковые активы и ограничит усиление рубля", — предупреждает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Кроме того, при высоких нефтяных котировках увеличиваются покупки валюты по бюджетному правилу. Укрепление курса невыгодно экспортерам. И нельзя исключать "черных лебедей" — от ужесточения антироссийских санкций до финансовых сложностей у китайских застройщиков.Поэтому вполне правдоподобно закладывать рост доллара к рублю. Скорее всего, результат будет выше запланированного — 74-75 к декабрю 2022-го.В среднесрочной перспективе, к концу года, аналитики ожидали доллар в диапазоне 68,8-69,6 рубля. Для этого надо, чтобы нефтяные котировки удержались в диапазоне 80-85 долларов за баррель.Однако опять же — все зависит от внешних факторов.

https://ria.ru/20211001/byudzhet-1752543955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, курс рубля