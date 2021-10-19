https://ria.ru/20211019/krym-1755185078.html

В Крыму ответили на заявления миссии США при ОБСЕ

В Крыму ответили на заявления миссии США при ОБСЕ - РИА Новости, 19.10.2021

В Крыму ответили на заявления миссии США при ОБСЕ

США пора прекратить попытки отождествлять полуостров с украинской символикой, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:05

2021-10-19T13:05

2021-10-19T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. США пора прекратить попытки отождествлять полуостров с украинской символикой, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Ранее американская миссия при ОБСЕ призвала Россию позволить миссии выполнять свой мандат, который позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе "оккупированный Крым". Призыв опубликован в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте госдепа США. При этом публикацию сопроводили видео, в котором Крым окрашен в цвета флага Украины, перевернутого вверх тормашками."Флаг Украины не имеет никакого отношения к Крыму. США пора уже это раз и навсегда запомнить. Крым живет и развивается под цвета триколора и является неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказала РИА Новости Гридчина.При этом, по ее словам, безалаберность миссии США при ОБСЕ в отношении Украины сквозит даже в работе их дизайнеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211017/flag-1754936383.html

https://ria.ru/20211016/perepis-1754850659.html

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в мире, сша, оон, севастополь, владимир путин, обсе, анастасия гридчина, россия