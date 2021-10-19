В Крыму ответили на заявления миссии США при ОБСЕ
В Крыму на заявления миссии США при ОБСЕ призвали перестать ассоциировать регион и Украину
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. США пора прекратить попытки отождествлять полуостров с украинской символикой, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее американская миссия при ОБСЕ призвала Россию позволить миссии выполнять свой мандат, который позволяет патрулировать всю территорию Украины, в том числе "оккупированный Крым". Призыв опубликован в официальном русскоязычном Twitter-аккаунте госдепа США. При этом публикацию сопроводили видео, в котором Крым окрашен в цвета флага Украины, перевернутого вверх тормашками.
"Флаг Украины не имеет никакого отношения к Крыму. США пора уже это раз и навсегда запомнить. Крым живет и развивается под цвета триколора и является неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказала РИА Новости Гридчина.
При этом, по ее словам, безалаберность миссии США при ОБСЕ в отношении Украины сквозит даже в работе их дизайнеров.
"Отношение американцев к официальному государственному символу Украины насмешило весь мир. Хотели как лучше - получилось как всегда. Западные кураторы настолько далеки от Украины, что даже не смогли правильно нарисовать ее флаг. Хотя какое отношение еще может быть к вассалам", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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