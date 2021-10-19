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В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС
В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:40
2021-10-19T18:40
экономика
природный газ
латвия
евросоюз
мид латвии
эдгар ринкевич
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе."Что касается роли России в сложившейся ситуации, то этот вопрос тоже анализируется. Но пока все же нет четких доказательств, что это провоцируется Российской Федерацией. На этой стадии изучения было бы поспешно с моей стороны делать выводы и выступать с громкими заявлениями", - сказал Ринкевич в интервью информационному агентству "Укринформ".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В то же время на Украине звучали заявления, о том, что Россия специально спровоцировала газовый кризис в Европе, чтобы, в частности, ускорить запуск "Северного потока -2".
https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html
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экономика, природный газ, латвия, евросоюз, мид латвии, эдгар ринкевич, северный поток — 2, россия
18:40 19.10.2021
 
В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС

Глава МИД Латвии Ринкевич счел преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе в Европе

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе.
"Что касается роли России в сложившейся ситуации, то этот вопрос тоже анализируется. Но пока все же нет четких доказательств, что это провоцируется Российской Федерацией. На этой стадии изучения было бы поспешно с моей стороны делать выводы и выступать с громкими заявлениями", - сказал Ринкевич в интервью информационному агентству "Укринформ".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 21:20
Болгары предложили решить газовый кризис в Европе с помощью Крыма
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
В то же время на Украине звучали заявления, о том, что Россия специально спровоцировала газовый кризис в Европе, чтобы, в частности, ускорить запуск "Северного потока -2".
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ЭкономикаПриродный газЛатвияЕвросоюзМИД ЛатвииЭдгар РинкевичСеверный поток — 2Россия
 
 
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