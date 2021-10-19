https://ria.ru/20211019/krizis-1755270872.html

В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС

В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС - РИА Новости, 19.10.2021

В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:40

2021-10-19T18:40

2021-10-19T18:40

экономика

природный газ

латвия

евросоюз

мид латвии

эдгар ринкевич

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе."Что касается роли России в сложившейся ситуации, то этот вопрос тоже анализируется. Но пока все же нет четких доказательств, что это провоцируется Российской Федерацией. На этой стадии изучения было бы поспешно с моей стороны делать выводы и выступать с громкими заявлениями", - сказал Ринкевич в интервью информационному агентству "Укринформ".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены - почти 1400 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.В то же время на Украине звучали заявления, о том, что Россия специально спровоцировала газовый кризис в Европе, чтобы, в частности, ускорить запуск "Северного потока -2".

https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html

https://ria.ru/20210908/gaz-1749082507.html

латвия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, латвия, евросоюз, мид латвии, эдгар ринкевич, северный поток — 2, россия