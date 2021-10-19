Трамп заявил, что скончавшийся Пауэлл совершил множество ошибок
Трамп заявил, что скончавшийся экс-госсекретарь Пауэлл совершил множество ошибок
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на скончавшегося накануне экс-госсекретаря Колина Пауэлла, заявив, что тот совершил множество ошибок и критиковал однопартийцев-республиканцев.
"Он был классическим примером республиканца лишь по названию, если его вообще можно им назвать, он всегда первым нападал на других республиканцев. Он сделал множество ошибок, но в любом случае, пусть он упокоится с миром!" - говорится в заявлении Трампа.
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Он добавил, что Пауэлл "совершил большие ошибки в Ираке", в частности, утверждая, что там было оружие массового поражения, что стало предлогом для американского вторжения.
По словам Трампа, несмотря на все это, после смерти "фейковые новостные СМИ" обращаются с Пауэллом отлично.
"Надеюсь, когда-нибудь и со мной такое случится", - поделился Трамп.
Пауэлл, который был первым афроамериканцем на высшем военном посту председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, а затем стал первым афроамериканцем-госсекретарем, скончался в понедельник от последствий коронавируса. Ему было 84 года. Пауэлл сожалел о том, что отстаивал идею вторжения в Ирак, опираясь на недостоверные сведения о наличии в Ираке оружия массового поражения. Как следствие, в конце жизни Пауэлл критиковал политику Республиканской партии, а в 2008 году публично поддержал кандидатуру демократа Барака Обамы на пост президента США.