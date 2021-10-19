https://ria.ru/20211019/kritika-1755248460.html

Трамп заявил, что скончавшийся Пауэлл совершил множество ошибок

Трамп заявил, что скончавшийся Пауэлл совершил множество ошибок - РИА Новости, 19.10.2021

Трамп заявил, что скончавшийся Пауэлл совершил множество ошибок

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на скончавшегося накануне экс-госсекретаря Колина Пауэлла, заявив, что тот совершил множество ошибок и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:05

2021-10-19T17:05

2021-10-19T17:05

в мире

сша

ирак

барак обама

колин пауэлл

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на скончавшегося накануне экс-госсекретаря Колина Пауэлла, заявив, что тот совершил множество ошибок и критиковал однопартийцев-республиканцев."Он был классическим примером республиканца лишь по названию, если его вообще можно им назвать, он всегда первым нападал на других республиканцев. Он сделал множество ошибок, но в любом случае, пусть он упокоится с миром!" - говорится в заявлении Трампа.Он добавил, что Пауэлл "совершил большие ошибки в Ираке", в частности, утверждая, что там было оружие массового поражения, что стало предлогом для американского вторжения.По словам Трампа, несмотря на все это, после смерти "фейковые новостные СМИ" обращаются с Пауэллом отлично."Надеюсь, когда-нибудь и со мной такое случится", - поделился Трамп.Пауэлл, который был первым афроамериканцем на высшем военном посту председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, а затем стал первым афроамериканцем-госсекретарем, скончался в понедельник от последствий коронавируса. Ему было 84 года. Пауэлл сожалел о том, что отстаивал идею вторжения в Ирак, опираясь на недостоверные сведения о наличии в Ираке оружия массового поражения. Как следствие, в конце жизни Пауэлл критиковал политику Республиканской партии, а в 2008 году публично поддержал кандидатуру демократа Барака Обамы на пост президента США.

https://ria.ru/20211008/tramp-1753756795.html

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755124381.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ирак, барак обама, колин пауэлл, дональд трамп, вооруженные силы сша