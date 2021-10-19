https://ria.ru/20211019/kreml-1755191028.html

Кремль решил не предвосхищать решение Путина по назначению главы МЧС

Кремль решил не предвосхищать решение Путина по назначению главы МЧС - РИА Новости, 19.10.2021

Кремль решил не предвосхищать решение Путина по назначению главы МЧС

В Кремле решили не предвосхищать решение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре главы МЧС России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:28

2021-10-19T13:28

2021-10-19T13:28

политика

норильск

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Кремле решили не предвосхищать решение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре главы МЧС России, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что до сих пор никаких инициатив со стороны президента озвучено не было, как только они будут сформулированы, мы сообщим об этом. Какие-то такие решения президента мы никогда не предвосхищаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность, в какие сроки можно ждать назначение главы МЧС.При этом он отметил, что никаких ограничений на время исполнения обязанностей врио нет, это решение главы государства.Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.

https://ria.ru/20211007/mchs-1753488722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/mchs-1749597562.html

норильск

россия

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политика, норильск, владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия