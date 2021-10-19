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ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили один трлн рублей

ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили один трлн рублей - РИА Новости, 19.10.2021

ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили один трлн рублей

С начала года клиенты ВТБ оформили более 1,2 миллиона потребительских кредитов на сумму один триллион рублей, что в 1,7 раза больше показателей аналогичного... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:26

2021-10-19T13:26

2021-10-19T13:26

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. С начала года клиенты ВТБ оформили более 1,2 миллиона потребительских кредитов на сумму один триллион рублей, что в 1,7 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка."Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Портфель по этому продукту к концу сентября превысил 1,78 триллионарублей, показав рост с начала года более чем на 20%. Регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Московский регион (373,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (76,8 миллиарда), Свердловская (25,8 миллиарда) и Иркутская области (23,9 миллиарда), Краснодарский край (23,8 миллиарда)", - говорится в пресс-релизе.По словам начальника управления "Потребительского кредитования" ВТБ Евгения Благинина, спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны, при этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется."Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%", – отметил Благинин.По мнению аналитиков банка, в этом году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.По прогнозам ВТБ, спрос на потребкредитование до конца года сохранится. Банк рассчитывает, что объем полученных населением в ВТБ средств в этом году достигнет 1,3 триллиона рублей, что в полтора раза превысит показатели прошлого года. Этому будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в сентябре составила 39%, увеличившись на 10 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20211015/reyting-1754732683.html

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