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Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты - РИА Новости, 19.10.2021
Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
Россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей, при этом сумму больше шести миллионов рублей занимает лишь каждый десятый,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:07
2021-10-19T05:07
экономика
кредит
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей, при этом сумму больше шести миллионов рублей занимает лишь каждый десятый, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."В случае 29,6% граждан максимальный размер кредита составлял 1-3 миллиона рублей. Еще 23,2% кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4% - на сумму от 500 до одного миллиона рублей", - выяснили эксперты, опросив в сентябре пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.При этом каждый четвертый россиянин (21,4%) и вовсе взял кредит на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Ссуды на более крупные суммы, превышающие шесть миллионов рублей, получили только 10,4% респондентов.Кредиты в настоящее время выплачивают 56% граждан. При этом 21,6% респондентов намерены кредитоваться в ближайший год, у остальных (78,4%) таких планов нет.Большинство россиян (70,4%) готовы отдавать на погашение кредита до четверти своей зарплаты. "Тратить на это треть заработка могут 15,4%, а половину - 9,4% человек. Около 4,8% участников опроса выразили готовность отправлять на погашение задолженности большую часть зарплаты", - отмечается в исследовании.
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экономика, кредит
05:07 19.10.2021
 
Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

В "Синергии" рассказали, что большинство россиян берут до трех миллионов рублей в кредит

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница банка общается к клиентом
Сотрудница банка общается к клиентом - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей, при этом сумму больше шести миллионов рублей занимает лишь каждый десятый, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В случае 29,6% граждан максимальный размер кредита составлял 1-3 миллиона рублей. Еще 23,2% кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4% - на сумму от 500 до одного миллиона рублей", - выяснили эксперты, опросив в сентябре пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
При этом каждый четвертый россиянин (21,4%) и вовсе взял кредит на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Ссуды на более крупные суммы, превышающие шесть миллионов рублей, получили только 10,4% респондентов.
Кредиты в настоящее время выплачивают 56% граждан. При этом 21,6% респондентов намерены кредитоваться в ближайший год, у остальных (78,4%) таких планов нет.
Большинство россиян (70,4%) готовы отдавать на погашение кредита до четверти своей зарплаты. "Тратить на это треть заработка могут 15,4%, а половину - 9,4% человек. Около 4,8% участников опроса выразили готовность отправлять на погашение задолженности большую часть зарплаты", - отмечается в исследовании.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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