https://ria.ru/20211019/krasnoyarsk-1755134341.html

В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки

В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки - РИА Новости, 19.10.2021

В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки

Полиция разыскивает двух 11-летних девочек, которые пропали накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:35

2021-10-19T06:35

2021-10-19T07:09

происшествия

красноярский край

дудинка

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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает двух 11-летних девочек, которые пропали накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Накануне в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранительные органы выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, однако последняя также не ночевала дома."В Дудинке сотрудники ОМВД России по Таймырскому району разыскивают двух пропавших девочек", - говорится в сообщении.На поиски детей ориентирован весь личный состав уголовного розыска. В данный момент в Дудинке плюс 1 градус и незначительный ветер.

https://ria.ru/20211018/vologda-1755117821.html

красноярский край

дудинка

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происшествия, красноярский край, дудинка