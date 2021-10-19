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В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки
В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки - РИА Новости, 19.10.2021
В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки
Полиция разыскивает двух 11-летних девочек, которые пропали накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:35
2021-10-19T06:35
2021-10-19T07:09
происшествия
красноярский край
дудинка
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Полиция разыскивает двух 11-летних девочек, которые пропали накануне в Дудинке на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Накануне в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранительные органы выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, однако последняя также не ночевала дома."В Дудинке сотрудники ОМВД России по Таймырскому району разыскивают двух пропавших девочек", - говорится в сообщении.На поиски детей ориентирован весь личный состав уголовного розыска. В данный момент в Дудинке плюс 1 градус и незначительный ветер.
https://ria.ru/20211018/vologda-1755117821.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, дудинка
06:35 19.10.2021 (обновлено: 07:09 19.10.2021)
В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки
В Красноярском крае полиция начала поиск двух пропавших 11-летних девочек