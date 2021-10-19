https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755294149.html
В орловских больницах создадут дополнительные места для больных COVID-19
В орловских больницах создадут дополнительные места для больных COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В орловских больницах создадут дополнительные места для больных COVID-19
Полсотни дополнительных коек для больных с коронавирусом развернут в лечебных учреждениях Орловской области на текущей неделе, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:34
2021-10-19T21:34
2021-10-19T21:34
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БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости. Полсотни дополнительных коек для больных с коронавирусом развернут в лечебных учреждениях Орловской области на текущей неделе, заявил губернатор региона Андрей Клычков.Накануне Клычков сообщал жителям, что койки для больных коронавирусом в лечебных учреждениях закончились, прилагаются усилия, чтобы решить этот вопрос."У нас на сегодняшний день по койкам ситуация непростая. Сейчас 1886 коек развернуто, 49 коек свободно на сегодняшний день, еще 42 на этой неделе будем разворачивать", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в Instagram во вторник.По словам губернатора, вирус мутирует, число заболевших неуклонно растет. Приглашенная в эфир главврач ковидного госпиталя Елена Кирьянова отметила, что для решения проблемы необходимо создать коллективный иммунитет, для этого нужно привить 70-80% населения.Клычков в ходе эфира поддержал высказанное вице-премьером Татьяной Голиковой предложение о введении нерабочих дней для жителей региона с 30 октября по 7 ноября. Он также призвал жителей региона, если это решение будет принято, "вакцинироваться, побыть дома и попытаться прервать цепочку контактов".Накануне оперативный штаб в Орловской области принял решение об обязательной вакцинации до 7 декабря работников социальной сферы, государственных и муниципальных служащих. Принято также решение о школьных каникулах с 1 по 14 ноября.
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общество, орловская область, андрей клычков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В орловских больницах создадут дополнительные места для больных COVID-19
В Орловской области в больницах создадут дополнительные места для пациентов с COVID-19
БРЯНСК, 19 окт - РИА Новости.
Полсотни дополнительных коек для больных с коронавирусом развернут в лечебных учреждениях Орловской области
на текущей неделе, заявил губернатор региона Андрей Клычков
.
Накануне Клычков сообщал жителям, что койки для больных коронавирусом в лечебных учреждениях закончились, прилагаются усилия, чтобы решить этот вопрос.
"У нас на сегодняшний день по койкам ситуация непростая. Сейчас 1886 коек развернуто, 49 коек свободно на сегодняшний день, еще 42 на этой неделе будем разворачивать", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в Instagram
во вторник.
По словам губернатора, вирус мутирует, число заболевших неуклонно растет. Приглашенная в эфир главврач ковидного госпиталя Елена Кирьянова отметила, что для решения проблемы необходимо создать коллективный иммунитет, для этого нужно привить 70-80% населения.
Клычков в ходе эфира поддержал высказанное вице-премьером Татьяной Голиковой предложение о введении нерабочих дней для жителей региона с 30 октября по 7 ноября. Он также призвал жителей региона, если это решение будет принято, "вакцинироваться, побыть дома и попытаться прервать цепочку контактов".
Накануне оперативный штаб в Орловской области принял решение об обязательной вакцинации до 7 декабря работников социальной сферы, государственных и муниципальных служащих. Принято также решение о школьных каникулах с 1 по 14 ноября.