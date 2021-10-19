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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755224291.html
Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах - РИА Новости, 19.10.2021
Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Роспотребнадзор видит тенденцию осложнения эпидемической ситуации в регионах с более мягким режимом ограничений, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:31
2021-10-19T16:24
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор видит тенденцию осложнения эпидемической ситуации в регионах с более мягким режимом ограничений, заявила глава ведомства Анна Попова."Мы видим четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, к сожалению, не всегда принимаются меры", — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова также обратила внимание на "крайне некорректную" интерпретацию: по ее словам, порой для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, но остается возможность свободно входить и общаться."Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", — добавила чиновник.Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что заболеваемость растет в 79 регионах, в шести субъектах ситуация пока стабильна. Наибольший прирост власти фиксируют среди школьников и взрослых старше 60 лет.По оценке властей, уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45 процентов. При этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80 процентов с учетом переболевших.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211019/poslablenie-1755219025.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 19.10.2021 (обновлено: 16:24 19.10.2021)
 
Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах

Попова: ситуация с COVID-19 ухудшается там, где не в полной мере вводятся ограничения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор видит тенденцию осложнения эпидемической ситуации в регионах с более мягким режимом ограничений, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Мы видим четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, к сожалению, не всегда принимаются меры", — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 15:06Распространение коронавируса
В Совфеде допустили послабления ограничений по COVID-19 для вакцинированных
Попова также обратила внимание на "крайне некорректную" интерпретацию: по ее словам, порой для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, но остается возможность свободно входить и общаться.
"Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", — добавила чиновник.
Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что заболеваемость растет в 79 регионах, в шести субъектах ситуация пока стабильна.
"Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции, осенний подъем, когда в эпидпроцесс включились практически все субъекты одномоментно, без тех ситуаций последовательного вовлечения", — добавила руководитель Роспотребнадзора.
Наибольший прирост власти фиксируют среди школьников и взрослых старше 60 лет.
По оценке властей, уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45 процентов. При этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80 процентов с учетом переболевших.
Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Самые популярные мифы о вакцинации от COVID-19
10 сентября, 10:29Инфографика
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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