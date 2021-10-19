https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755224291.html

Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах

Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах - РИА Новости, 19.10.2021

Попова назвала причину ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых регионах

Роспотребнадзор видит тенденцию осложнения эпидемической ситуации в регионах с более мягким режимом ограничений, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:31

2021-10-19T15:31

2021-10-19T16:24

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор видит тенденцию осложнения эпидемической ситуации в регионах с более мягким режимом ограничений, заявила глава ведомства Анна Попова."Мы видим четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, к сожалению, не всегда принимаются меры", — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова также обратила внимание на "крайне некорректную" интерпретацию: по ее словам, порой для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе, но остается возможность свободно входить и общаться."Я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений, они малоэффективны, наоборот, решение вроде бы принято, а развитие ситуации, безусловно, будет продолжаться", — добавила чиновник.Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что заболеваемость растет в 79 регионах, в шести субъектах ситуация пока стабильна. Наибольший прирост власти фиксируют среди школьников и взрослых старше 60 лет.По оценке властей, уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45 процентов. При этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80 процентов с учетом переболевших.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211019/poslablenie-1755219025.html

https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749377882.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии