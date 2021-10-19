https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207993.html

Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19

Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19

Напряженная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде регионов РФ и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, заявил глава Минздрава России Михаил РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:24

2021-10-19T14:24

2021-10-19T18:31

распространение коронавируса

пермский край

оренбургская область

республика татарстан (татарстан)

тюменская область

ивановская область

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде регионов РФ и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Эпидпроцесс протекает в регионах не симметрично. Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряжённую ситуацию: это Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

пермский край

оренбургская область

республика татарстан (татарстан)

тюменская область

ивановская область

удмуртская республика (удмуртия)

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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