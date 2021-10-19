https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207993.html
Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19
Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19
Напряженная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде регионов РФ и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, заявил глава Минздрава России Михаил РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:24
2021-10-19T14:24
2021-10-19T18:31
распространение коронавируса
пермский край
оренбургская область
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
ивановская область
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде регионов РФ и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Эпидпроцесс протекает в регионах не симметрично. Шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряжённую ситуацию: это Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html
пермский край
оренбургская область
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пермский край, оренбургская область, республика татарстан (татарстан), тюменская область, ивановская область, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:24 19.10.2021 (обновлено: 18:31 19.10.2021)
Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19
Мурашко назвал регионы с самой тяжелой ситуацией с COVID-19