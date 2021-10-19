https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755160744.html

Воробьев заявил о рекордной заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Воробьев заявил о рекордной заболеваемости COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 19.10.2021

Воробьев заявил о рекордной заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Цифры заболеваемости по коронавирусной инфекции в Подмосковье рекордные, также идет пик заболеваемости ОРВИ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.10.2021

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2021-10-19T11:11

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МОСКВА, 19 окт.- РИА Новости. Цифры заболеваемости по коронавирусной инфекции в Подмосковье рекордные, также идет пик заболеваемости ОРВИ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Вы знаете, видите по своему окружению, цифры выявляемости по ковиду у нас рекордные, но кроме ковида есть пик заболевания ОРВИ. Вирусная, соответственно, простуда, которая добавляет нам дополнительных хлопот. Я как-то говорил на одном из совещаний, что в поликлиники к нам приходит 120 тысяч человек, госпитализируются 3 тысячи человек. Так вот, на прошлой неделе в поликлиники приходило до 210 тысяч человек", - сказал губернатор на совещании с главами муниципалитетов и городских округов.Также Воробьев отметил, что сейчас разворачиваются дополнительные койки.

https://ria.ru/20211019/kovid-1755074115.html

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