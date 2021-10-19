Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755155698.html
Когда в России закончится четвертая волна коронавируса
Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021
Когда в России закончится четвертая волна коронавируса
Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:48
2021-10-19T11:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
павел волчков
александр чепурнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов.По его словам, рост числа заражений продолжится до декабря, после чего волна должна пойти на спад. Специалист также отметил, что темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего."Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — посетовал он.Вирусолог Павел Волчков согласился с коллегой. Он допустил, что на ситуацию повлияют вводимые в регионах ограничения, и выразил недоумение из-за нежелающих прививаться, так как "вакцина уже как год зарегистрирована".Накануне число выявленных в России случаев COVID-19 обновило очередной антирекорд: за сутки зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек умерли. В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.
https://ria.ru/20211018/covid-19-1755079691.html
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755137524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d3bead4cf52cd46af5d5c28f47d6055e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, павел волчков , александр чепурнов
10:48 19.10.2021 (обновлено: 11:19 19.10.2021)
 
Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Вирусологи Чепурнов и Волчков спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов.
По его словам, рост числа заражений продолжится до декабря, после чего волна должна пойти на спад. Специалист также отметил, что темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего.
Больница в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 17:37Распространение коронавируса
В Удмуртии 22 человека умерли после повторного заражения коронавирусом
"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — посетовал он.
Вирусолог Павел Волчков согласился с коллегой. Он допустил, что на ситуацию повлияют вводимые в регионах ограничения, и выразил недоумение из-за нежелающих прививаться, так как "вакцина уже как год зарегистрирована".
Накануне число выявленных в России случаев COVID-19 обновило очередной антирекорд: за сутки зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек умерли. В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
08:08Распространение коронавируса
Исследование показало рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирус
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПавел ВолчковАлександр Чепурнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
Лента новостейМолния