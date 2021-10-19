10:48 19.10.2021 (обновлено: 11:19 19.10.2021)
Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
Вирусологи Чепурнов и Волчков спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов.
По его словам, рост числа заражений продолжится до декабря, после чего волна должна пойти на спад. Специалист также отметил, что темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего.
"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — посетовал он.
Вирусолог Павел Волчков согласился с коллегой. Он допустил, что на ситуацию повлияют вводимые в регионах ограничения, и выразил недоумение из-за нежелающих прививаться, так как "вакцина уже как год зарегистрирована".
Накануне число выявленных в России случаев COVID-19 обновило очередной антирекорд: за сутки зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек умерли. В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.