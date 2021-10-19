https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755155698.html

Когда в России закончится четвертая волна коронавируса

Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021

Когда в России закончится четвертая волна коронавируса

Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:48

2021-10-19T10:48

2021-10-19T11:19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Прошлогодняя ситуация с развитием эпидемии коронавируса в России может повториться, заявил в беседе с Ura.ru вирусолог Александр Чепурнов.По его словам, рост числа заражений продолжится до декабря, после чего волна должна пойти на спад. Специалист также отметил, что темпы вакцинации в стране оставляют желать лучшего."Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — посетовал он.Вирусолог Павел Волчков согласился с коллегой. Он допустил, что на ситуацию повлияют вводимые в регионах ограничения, и выразил недоумение из-за нежелающих прививаться, так как "вакцина уже как год зарегистрирована".Накануне число выявленных в России случаев COVID-19 обновило очередной антирекорд: за сутки зарегистрировали 34 325 новых пациентов с коронавирусом, 998 человек умерли. В мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии более 241 миллиона людей заразились SARS-CoV-2, почти пять миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах не прививалось.

https://ria.ru/20211018/covid-19-1755079691.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755137524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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