https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755137524.html

Исследование показало рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирус

Исследование показало рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирус - РИА Новости, 19.10.2021

Исследование показало рост спроса на ПЦР-тесты на коронавирус

Россияне этой осенью сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году - средний чек на эту услугу при этом вырос почти на треть,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:08

2021-10-19T08:08

2021-10-19T08:08

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россияне этой осенью сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году - средний чек на эту услугу при этом вырос почти на треть, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".Аналитики сравнили данные за сентябрь и первую половину октября (с 1 по 15 октября) этого и прошлого года по частным лабораториям и клиникам.Так, по их данным, средний чек покупки ПЦР-тестов составил 2226 рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) оказался выше прошлогоднего уровня на 807% (в 9 раз).Средний чек по тестам на антитела составил 1090 рублей, на 11% не дотянув до прошлогоднего показателя. Продажи снизились на 20%.По лабораторным анализам в целом средний чек составил 1380 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении опередил прошлогодний уровень на 95%.Эксперты отмечают, что повышенный спрос на ПЦР-тесты наблюдался этим летом, с наступлением отпускного сезона. Среднемесячное число сданных тестов в июле почти в два раза превышало уровень сентября, а средний чек затрат был выше на 8-10%. Тем не менее, этой осенью фиксируется более массовый интерес к таким анализам, чем в то же время прошлого года."В летние месяцы большая часть спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом граждан за границу и требованиями в отелях и гостиницах. В сентябре также добавился фактор активизации делового сезона и роста числа офлайн-мероприятий, где требовалось подтверждение "безопасного" статуса участников. Во многом из-за вышеперечисленных особенностей, с лета этого года в объеме продаж растет доля более дорогих экспресс-тестов, что в свою очередь отражается и на среднем чеке покупок", - пояснили они.На этом фоне интерес к анализам на наличие антител к коронавирусу снизился, поскольку в большинстве случаев в качестве актуальности ковид-статуса принимается лишь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, заключили аналитики.

https://ria.ru/20210729/ptsr-1743359711.html

https://ria.ru/20210729/ptsr-test-1743515959.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии