https://ria.ru/20211019/korobki-1755301394.html

Сотрудники ФБР выносят коробки из дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники ФБР выносят коробки из дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке - РИА Новости, 19.10.2021

Сотрудники ФБР выносят коробки из дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Сотрудники ФБР выносят коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, и грузят их в машины,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:12

2021-10-19T23:12

2021-10-19T23:12

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НЬЮ-ЙОРК, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники ФБР выносят коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, и грузят их в машины, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.Корреспондент РИА Новости ранее стал свидетелем того, как территорию в районе дома 12 по улице Гэй-стрит в сопровождении автомашин с мигалками покинул большой фургон. Сама улица перекрыта.Агенты ФБР в настоящее время выносят из дома, который, вероятно, имеет отношение к Дерипаске, заполненные вещами коробки и грузят в свои черные внедорожники. Что именно в коробка - разглядеть не получается.

https://ria.ru/20211019/oproverzhenie-1755294388.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр