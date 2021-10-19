https://ria.ru/20211019/konsilium-1755286000.html

Врачи посоветовали Саакашвили профилактическую госпитализацию

Врачи посоветовали Саакашвили профилактическую госпитализацию - РИА Новости, 19.10.2021

Врачи посоветовали Саакашвили профилактическую госпитализацию

Консилиум врачей минздрава Грузии выступает с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач Зураб Пагава. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:17

2021-10-19T20:17

2021-10-19T20:17

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Консилиум врачей минздрава Грузии выступает с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач Зураб Пагава."Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас это вопрос рассматриваются. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений высока, мы рекомендовали его госпитализировать, чтобы подстраховаться. Это не вопрос нескольких часов, но это должно произойти в ближайшем будущем", - заявил врач, его слова цитирует агентство "Интерпрессньюс".Заключенного Саакашвили во вторник посетил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста. Саакашвили голодает уже 19 дней.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211019/gruziya-1755194504.html

грузия

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