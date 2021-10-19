https://ria.ru/20211019/konflikt-1755267797.html

Постпред при ЕС напомнил, что Россия не участвует в конфликте на Украине

Постпред при ЕС напомнил, что Россия не участвует в конфликте на Украине - РИА Новости, 19.10.2021

Постпред при ЕС напомнил, что Россия не участвует в конфликте на Украине

ЕС принял позицию Киева и считает РФ стороной конфликта на Украине, однако этого никогда не было и не будет, заявил во вторник постпред России при Евросоюзе... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:23

2021-10-19T18:23

2021-10-19T18:23

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украина

евросоюз

владимир чижов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЕС принял позицию Киева и считает РФ стороной конфликта на Украине, однако этого никогда не было и не будет, заявил во вторник постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов."Во многом ЕС завел наши отношения, не скажу, в тупик, но в угол, благодаря тому, что он сделал развитие этих отношений заложником конфликта в третьей стране (Украине - ред.)", - сказал Чижов в ходе брифинга.По его словам, до сих пор представление ЕС о том, что происходит на Украине искаженное, Евросоюз, как того хочет Киев, воспринимает Россию как сторону конфликта. "Этого никогда не было, этого нет и не будет", - подчеркнул дипломат.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.

https://ria.ru/20211019/donbass-1755220228.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html

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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов, ситуация в днр и лнр, россия