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Офис ФБР в Нью-Йорке не комментирует обыски в доме родственников Дерипаски

Офис ФБР в Нью-Йорке не комментирует обыски в доме родственников Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021

Офис ФБР в Нью-Йорке не комментирует обыски в доме родственников Дерипаски

Офис ФБР в Нью-Йорке заявил, что не может прокомментировать информацию о возможных обысках в доме, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:01

2021-10-19T20:01

2021-10-19T21:11

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Офис ФБР в Нью-Йорке заявил, что не может прокомментировать информацию о возможных обысках в доме, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски."Мы не можем предоставить какую-либо информацию", - заявили РИА Новости в офисе ФБР в Нью-Йорке.На просьбу уточнить, ведутся ли какие-либо следственные действия по указанному адресу дома в Нью-Йорке, представитель ведомства также ответил отказом.Ранее представитель бизнесмена сообщил РИА Новости, что ФБР проводит обыски в домах родственников Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке в связи с санкциями.

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр