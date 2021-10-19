https://ria.ru/20211019/kndr-1755183121.html
Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
КНДР своими ракетными пусками компенсирует неудачи в экономической области, связанные с пандемией COVID-19, считает эксперт сеульского Университета... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:57
2021-10-19T12:57
2021-10-19T13:00
в мире
кндр (северная корея)
сеул
пхеньян
ким чен ын
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. КНДР своими ракетными пусками компенсирует неудачи в экономической области, связанные с пандемией COVID-19, считает эксперт сеульского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп."Видимо, речь идет о следовании пятилетнему плану укрепления обороноспособности государства, о котором говорили на восьмом съезде Трудовой партии Кореи, и в сложной ситуации из-за COVID-19 и санкций решили максимально показать успех первого года этого плана в области обороны, компенсируя недостаток успехов в экономике военными достижениями", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, руководству КНДР важно продемонстрировать эти достижения своему народу.Ранее во вторник Южная Корея заявила о пуске КНДР в Японском море предположительно одной БРПЛ, возможно с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров.В Японии заявили о пуске КНДР двух ракет. В Пхеньяне пока о пуске ракеты не сообщали, но как правило, в подобных случаях официальное заявление появляется на следующий день.
https://ria.ru/20211019/kisida-1755177052.html
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в мире, кндр (северная корея), сеул, пхеньян, ким чен ын
12:57 19.10.2021 (обновлено: 13:00 19.10.2021)
Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
Эксперт Сеульского университета: КНДР важно продемонстрировать свои достижения народу