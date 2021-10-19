https://ria.ru/20211019/kndr-1755133665.html

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ

КНДР испытала новую баллистическую ракету, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:04

2021-10-19T06:04

2021-10-19T09:38

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

фумио кисида

японское море

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. КНДР испытала новую баллистическую ракету, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на военный источник.Во вторник в Сеуле заявили, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже премьер Японии Фумио Кисида сказал, что объектов было два и, скорее всего, это баллистические ракеты.По его словам, в северокорейском городе Синпхо, из района которого, предположительно, был произведен пуск, находится верфь для строительства подлодок. Оттуда в прошлом проводилось несколько пусков БРПЛ.Ранее Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, назвав их серьезной угрозой для всего мира.Северная Корея регулярно проводит пуски. Предыдущий состоялся 1 октября, в Пхеньяне тогда заявили об испытаниях новой зенитной ракеты. Двадцать восьмого сентября с территории КНДР была запущена гиперзвуковая ракета "Хвансон-8", 15 сентября — две баллистические ракеты, а 11-12 сентября — крылатые ракеты большой дальности.

https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755133445.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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2021

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, фумио кисида, японское море