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КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ
КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021
КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ
КНДР испытала новую баллистическую ракету, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:04
2021-10-19T09:38
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
фумио кисида
японское море
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. КНДР испытала новую баллистическую ракету, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на военный источник.Во вторник в Сеуле заявили, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже премьер Японии Фумио Кисида сказал, что объектов было два и, скорее всего, это баллистические ракеты.По его словам, в северокорейском городе Синпхо, из района которого, предположительно, был произведен пуск, находится верфь для строительства подлодок. Оттуда в прошлом проводилось несколько пусков БРПЛ.Ранее Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, назвав их серьезной угрозой для всего мира.Северная Корея регулярно проводит пуски. Предыдущий состоялся 1 октября, в Пхеньяне тогда заявили об испытаниях новой зенитной ракеты. Двадцать восьмого сентября с территории КНДР была запущена гиперзвуковая ракета "Хвансон-8", 15 сентября — две баллистические ракеты, а 11-12 сентября — крылатые ракеты большой дальности.
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кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, фумио кисида, японское море
06:04 19.10.2021 (обновлено: 09:38 19.10.2021)
 
КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок, сообщили СМИ

"Тона Ильбо" сообщила, что КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок

© REUTERS / Kim Hong-JiЖители Южной Кореи смотрят телевизионный репортаж о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Жители Южной Кореи смотрят телевизионный репортаж о запуске Северной Кореей баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. КНДР испытала новую баллистическую ракету, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на военный источник.
Во вторник в Сеуле заявили, что Пхеньян произвел пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже премьер Японии Фумио Кисида сказал, что объектов было два и, скорее всего, это баллистические ракеты.

"Предполагается, что было проведено испытание баллистической ракеты подводных лодок", — цитирует южнокорейская газета источник.

По его словам, в северокорейском городе Синпхо, из района которого, предположительно, был произведен пуск, находится верфь для строительства подлодок. Оттуда в прошлом проводилось несколько пусков БРПЛ.
Ранее Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями, назвав их серьезной угрозой для всего мира.
Северная Корея регулярно проводит пуски. Предыдущий состоялся 1 октября, в Пхеньяне тогда заявили об испытаниях новой зенитной ракеты. Двадцать восьмого сентября с территории КНДР была запущена гиперзвуковая ракета "Хвансон-8", 15 сентября — две баллистические ракеты, а 11-12 сентября — крылатые ракеты большой дальности.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
05:58
Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяФумио КисидаЯпонское море
 
 
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