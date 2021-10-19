https://ria.ru/20211019/kndr-1755132629.html

В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету

В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 19.10.2021

В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:13

2021-10-19T05:13

2021-10-19T05:13

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Подробностей о пуске не приводилось.Власти Японии также предупредили, что выпущенный снаряд КНДР может быть баллистической ракетой, а береговая охрана страны выпустила предупреждения судам в связи с возможным испытанием.

https://ria.ru/20211019/snaryad-1755131798.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, японское море