https://ria.ru/20211019/klimov-1755280168.html

IT-гиганты ищут пути, как обойти закон о работе в России, заявил Климов

IT-гиганты ищут пути, как обойти закон о работе в России, заявил Климов - РИА Новости, 19.10.2021

IT-гиганты ищут пути, как обойти закон о работе в России, заявил Климов

Цифровые гиганты должны с 1 января 2022 года открыть полноценные офисы в России, сейчас они ведут внутренние консультации, как технически и юридически можно... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:35

2021-10-19T19:35

2021-10-19T19:35

андрей климов

россия

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Цифровые гиганты должны с 1 января 2022 года открыть полноценные офисы в России, сейчас они ведут внутренние консультации, как технически и юридически можно обойти этот закон, заявил журналистам во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Цифровые гиганты должны с 1 января "приземлиться" в России. По нашей информации, в этих структурах идут внутренние консультации, как технически и юридически можно обойти положения закона РФ", - сказал Климов.Он подчеркнул, что в комиссии о такого рода настроениях знают. Законодатель предупредил IT-компании, что все, что они не сделают в соответствии с российским законом до конца года, "с 1 января будет рассматриваться как нарушение".

https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html

россия

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2021

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андрей климов, россия