https://ria.ru/20211019/klimat-1755158250.html
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату - РИА Новости, 19.10.2021
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату на уровне профильных министерств, совместная работа двух стран по климатической повестке может послужить... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:59
2021-10-19T10:59
2021-10-19T10:59
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джон керри
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и США прорабатывают новые встречи по климату на уровне профильных министерств, совместная работа двух стран по климатической повестке может послужить развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.На прошлой неделе он посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка."Такое предложение прозвучало от (спецпосланника президента США по климату) Джона Керри по климатической повестке. Нам, конечно, необходимо общаться на более рабочем уровне, и сейчас такие контакты организуются на уровне соответствующих министерств. Будет продолжение по климату", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Он добавил, что в отношениях РФ и США накопилось немало стереотипов друг о друге, которые необходимо ломать."Это большая и серьезная работа. Прежде всего, на наш взгляд, здесь толчком для этого могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики и торговли. Сегодня объединяющим началом может быть совместная работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые стоят перед всем миром в связи с очевидными изменениями климата. Об этом мы говорили с Джоном Керри", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20211010/marsh-1753928206.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джон керри, всемирный банк, алексей оверчук, россия, джейк салливан
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату
Россия и США прорабатывают новые встречи по климату на уровне профильных министерств