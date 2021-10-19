https://ria.ru/20211019/klimat-1755158250.html

Россия и США прорабатывают новые встречи по климату

Россия и США прорабатывают новые встречи по климату - РИА Новости, 19.10.2021

Россия и США прорабатывают новые встречи по климату

Россия и США прорабатывают новые встречи по климату на уровне профильных министерств, совместная работа двух стран по климатической повестке может послужить... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:59

2021-10-19T10:59

2021-10-19T10:59

в мире

сша

вашингтон (город)

джон керри

всемирный банк

алексей оверчук

россия

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_dba08a3d36afb05a67f2e21f48eb25cd.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и США прорабатывают новые встречи по климату на уровне профильных министерств, совместная работа двух стран по климатической повестке может послужить развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.На прошлой неделе он посетил Вашингтон, где провел встречи с деловыми кругами США, а также советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерман. Оверчук также возглавил делегацию РФ на осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка."Такое предложение прозвучало от (спецпосланника президента США по климату) Джона Керри по климатической повестке. Нам, конечно, необходимо общаться на более рабочем уровне, и сейчас такие контакты организуются на уровне соответствующих министерств. Будет продолжение по климату", - сказал Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Он добавил, что в отношениях РФ и США накопилось немало стереотипов друг о друге, которые необходимо ломать."Это большая и серьезная работа. Прежде всего, на наш взгляд, здесь толчком для этого могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики и торговли. Сегодня объединяющим началом может быть совместная работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые стоят перед всем миром в связи с очевидными изменениями климата. Об этом мы говорили с Джоном Керри", - подчеркнул вице-премьер.

https://ria.ru/20211010/marsh-1753928206.html

https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джон керри, всемирный банк, алексей оверчук, россия, джейк салливан