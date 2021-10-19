https://ria.ru/20211019/kitay-1755146475.html

Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя

Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя - РИА Новости, 19.10.2021

Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя

Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) во вторник провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:46

2021-10-19T09:46

2021-10-19T09:46

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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) во вторник провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с наибольшей тягой в мире, говорится в сообщении CASC.Двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра, он был независимо разработан и изготовлен CASC с использованием различных передовых технологий.Как отметили в корпорации, успешное проведение испытаний свидетельствует о значительном прогрессе китайских специалистов в разработке твердотопливных ракетных двигателей, что имеет важное значение для дальнейшей разработки ракет-носителей тяжелого класса.В настоящее время, указали в корпорации, специалисты CASC ведут исследования в области разработки пятисекционного ракетного двигателя диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тысячи тон.В конце декабря прошлого года Китай провел успешные испытания самого мощного в стране трехсекционного твердотопливного ракетного двигателя гражданского назначения, длина которого составляет 11,6 метра, диаметр - 3,2 метра. Как тогда отметили в CASC, мощные секционные ракетные двигатели необходимы для реализации целого ряда амбициозных программ Китая по исследованию космоса, включая пилотируемый полет на Луну.

https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/kosmos-1743561495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, космос - риа наука, луна