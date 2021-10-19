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Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя
Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя - РИА Новости, 19.10.2021
Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя
Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) во вторник провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:46
2021-10-19T09:46
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) во вторник провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с наибольшей тягой в мире, говорится в сообщении CASC.Двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра, он был независимо разработан и изготовлен CASC с использованием различных передовых технологий.Как отметили в корпорации, успешное проведение испытаний свидетельствует о значительном прогрессе китайских специалистов в разработке твердотопливных ракетных двигателей, что имеет важное значение для дальнейшей разработки ракет-носителей тяжелого класса.В настоящее время, указали в корпорации, специалисты CASC ведут исследования в области разработки пятисекционного ракетного двигателя диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тысячи тон.В конце декабря прошлого года Китай провел успешные испытания самого мощного в стране трехсекционного твердотопливного ракетного двигателя гражданского назначения, длина которого составляет 11,6 метра, диаметр - 3,2 метра. Как тогда отметили в CASC, мощные секционные ракетные двигатели необходимы для реализации целого ряда амбициозных программ Китая по исследованию космоса, включая пилотируемый полет на Луну.
https://ria.ru/20210825/kosmos-1747168688.html
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в мире, китай, космос - риа наука, луна
09:46 19.10.2021
 
Китай провел испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя

Китай провел испытания мощнейшего в мире монолитного твердотопливного ракетного двигателя

© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Специалисты Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) во вторник провели успешные испытания монолитного твердотопливного ракетного двигателя с наибольшей тягой в мире, говорится в сообщении CASC.
Двигатель с тягой 500 тонн имеет диаметр 3,5 метра, он был независимо разработан и изготовлен CASC с использованием различных передовых технологий.
Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Как отметили в корпорации, успешное проведение испытаний свидетельствует о значительном прогрессе китайских специалистов в разработке твердотопливных ракетных двигателей, что имеет важное значение для дальнейшей разработки ракет-носителей тяжелого класса.
В настоящее время, указали в корпорации, специалисты CASC ведут исследования в области разработки пятисекционного ракетного двигателя диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более 1 тысячи тон.
В конце декабря прошлого года Китай провел успешные испытания самого мощного в стране трехсекционного твердотопливного ракетного двигателя гражданского назначения, длина которого составляет 11,6 метра, диаметр - 3,2 метра. Как тогда отметили в CASC, мощные секционные ракетные двигатели необходимы для реализации целого ряда амбициозных программ Китая по исследованию космоса, включая пилотируемый полет на Луну.
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