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Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Правительство Японии решительно осуждает ракетные пуски КНДР, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и намерено наращивать... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:25
2021-10-19T12:37
в мире
япония
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
фумио кисида
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Правительство Японии решительно осуждает ракетные пуски КНДР, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и намерено наращивать оборонительные возможности страны, заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида."Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН. В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также тесно взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, в том числе с США", - подчеркнул он.Кисида отметил, что власти "намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии".
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в мире, япония, кндр (северная корея), совет безопасности оон, фумио кисида
12:25 19.10.2021 (обновлено: 12:37 19.10.2021)
 
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН

Премьер Японии Кисида назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Правительство Японии решительно осуждает ракетные пуски КНДР, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и намерено наращивать оборонительные возможности страны, заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН. В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также тесно взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, в том числе с США", - подчеркнул он.
Кисида отметил, что власти "намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии".
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Совет Безопасности ООНФумио Кисида
 
 
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