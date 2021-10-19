https://ria.ru/20211019/kisida-1755177052.html
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Правительство Японии решительно осуждает ракетные пуски КНДР, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и намерено наращивать... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:25
2021-10-19T12:25
2021-10-19T12:37
в мире
япония
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
фумио кисида
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Правительство Японии решительно осуждает ракетные пуски КНДР, которые являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и намерено наращивать оборонительные возможности страны, заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида."Мы решительно осуждаем ракетные пуски Северной Кореи. Они являются нарушением положений резолюций СБ ООН. В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также тесно взаимодействовать по данному вопросу с международным сообществом, в том числе с США", - подчеркнул он.Кисида отметил, что власти "намерены продолжать значительно наращивать оборонительные возможности страны для защиты территории, акватории, жителей и воздушного пространства Японии".
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в мире, япония, кндр (северная корея), совет безопасности оон, фумио кисида
12:25 19.10.2021 (обновлено: 12:37 19.10.2021)
Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Премьер Японии Кисида назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН