Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/kisida-1755137757.html
Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР
Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал во вторник рабочую поездку по стране и возвращается в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, передает телеканал... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:10
2021-10-19T08:10
в мире
токио
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:165:2761:1718_1920x0_80_0_0_895cccd41e76ffabf1d55be818870111.jpg
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал во вторник рабочую поездку по стране и возвращается в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, передает телеканал NHK.По его данным, глава японского правительства сел на скоростной поезд "синкансэн" на станции Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги. Как ожидается, он прибудет в резиденцию около трех дня по местному времени (09.00 мск). Не исключается также, что премьер примет участие в заседании совета национальной безопасности.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.Премьер Кисида заявил, что со стороны КНДР было два пуска. Южнокорейские военные заявили, что выпущенный снаряд является баллистической ракетой малой дальности.
https://ria.ru/20211013/koreya-1754346619.html
токио
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fc89461e9cd27f4276da2317977d4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, япония, кндр (северная корея), фумио кисида
08:10 19.10.2021
 
Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР

Премьер Японии Кисида вернется в Токио из-за испытаний баллистических ракет КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал во вторник рабочую поездку по стране и возвращается в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, передает телеканал NHK.
По его данным, глава японского правительства сел на скоростной поезд "синкансэн" на станции Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги. Как ожидается, он прибудет в резиденцию около трех дня по местному времени (09.00 мск). Не исключается также, что премьер примет участие в заседании совета национальной безопасности.
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.
Премьер Кисида заявил, что со стороны КНДР было два пуска. Южнокорейские военные заявили, что выпущенный снаряд является баллистической ракетой малой дальности.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на оборонной выставке в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:05
В КНДР военные показали Ким Чен Ыну умение ломать головой бетон
 
В миреТокиоЯпонияКНДР (Северная Корея)Фумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
Лента новостейМолния