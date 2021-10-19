https://ria.ru/20211019/kisida-1755137757.html

Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР

Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР - РИА Новости, 19.10.2021

Глава Японии прервал поездку по стране из-за ракетных испытаний КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал во вторник рабочую поездку по стране и возвращается в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, передает телеканал... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:10

2021-10-19T08:10

2021-10-19T08:10

в мире

токио

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал во вторник рабочую поездку по стране и возвращается в Токио в связи с ракетными пусками КНДР, передает телеканал NHK.По его данным, глава японского правительства сел на скоростной поезд "синкансэн" на станции Сэндай в северо-восточной префектуре Мияги. Как ожидается, он прибудет в резиденцию около трех дня по местному времени (09.00 мск). Не исключается также, что премьер примет участие в заседании совета национальной безопасности.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.Премьер Кисида заявил, что со стороны КНДР было два пуска. Южнокорейские военные заявили, что выпущенный снаряд является баллистической ракетой малой дальности.

https://ria.ru/20211013/koreya-1754346619.html

токио

япония

кндр (северная корея)

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в мире, токио, япония, кндр (северная корея), фумио кисида