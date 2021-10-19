Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты
Премьер Японии Кисида заявил, что КНДР запустила две ракеты
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.
"Тот факт, что Северная Корея начиная с прошлого месяца осуществляет серию ракетных пусков, является очень прискорбным. В настоящее время подтверждений об ущербе или пострадавших после пусков не поступали", - отметил глава японского правительства, комментируя журналистам ракетные пуски КНДР.
Кроме этого, он подчеркнул, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, запуск произошел в 10.17 по местному времени (4.17 мск) из района города Синпхо в провинции КНДР Хамгён-Намдо. По тем же данным, не исключена вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.