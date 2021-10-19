https://ria.ru/20211019/kisida-1755133312.html

Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты

Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты - РИА Новости, 19.10.2021

Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:51

2021-10-19T05:51

2021-10-19T05:51

в мире

кндр (северная корея)

фумио кисида

японское море

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.Кроме этого, он подчеркнул, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, запуск произошел в 10.17 по местному времени (4.17 мск) из района города Синпхо в провинции КНДР Хамгён-Намдо. По тем же данным, не исключена вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.

https://ria.ru/20211019/shtab-1755132752.html

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море