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Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты
Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты - РИА Новости, 19.10.2021
Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:51
2021-10-19T05:51
в мире
кндр (северная корея)
фумио кисида
японское море
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.Кроме этого, он подчеркнул, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, запуск произошел в 10.17 по местному времени (4.17 мск) из района города Синпхо в провинции КНДР Хамгён-Намдо. По тем же данным, не исключена вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.
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в мире, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море
05:51 19.10.2021
 
Премьер Японии заявил, что КНДР запустила две ракеты

Премьер Японии Кисида заявил, что КНДР запустила две ракеты

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.
"Тот факт, что Северная Корея начиная с прошлого месяца осуществляет серию ракетных пусков, является очень прискорбным. В настоящее время подтверждений об ущербе или пострадавших после пусков не поступали", - отметил глава японского правительства, комментируя журналистам ракетные пуски КНДР.
Кроме этого, он подчеркнул, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, запуск произошел в 10.17 по местному времени (4.17 мск) из района города Синпхо в провинции КНДР Хамгён-Намдо. По тем же данным, не исключена вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).
В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
05:26
В Японии создали кризисный штаб после запуска КНДР баллистической ракеты
 
В миреКНДР (Северная Корея)Фумио КисидаЯпонское море
 
 
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