Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/khaker-1755142752.html
Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ
Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021
Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ
Хакер, предположительно из Турции, взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовали там видео с турецким лидером Тайипом... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:16
2021-10-19T09:16
в мире
сша
турция
youtube
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.&nbsp; Хакер, предположительно из Турции, взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовали там видео с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщает издание VICE.Как пишет издание, взлом затронул поддомен веб-сайта, который используется сотрудниками кампании в поддержку Трампа для призывов к действию - для подписания петиций или вопросов и ответов."Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами", - говорилось в сообщении на сайте на двух языках -английском и турецком, это одна из сур Корана.Также на сайте значилось, что взлом совершил хакер RootAyyildiz. Он же выложил видео с видеохостинга YouTube националистического характера с президентом Турции.&nbsp; Хакер рассказал VICE, что взломал сайт при помощи метода SSTI, в рамках которого можно ввести собственный код в шаблон сайта. По словам RootAyyildiz, эта часть веб-страницы находится под его контролем уже три месяца."Есть много областей, где можно провести хакерские атаки, например, это взлом учетных записей в социальных сетях или веб-сайтов. Я хакер-активист, занимаюсь веб-сайтами в течение длительного времени, и делаю так, чтобы мой голос был услышан", - сказал хакер.Как отмечает VICE, подобного рода вмешательства зачастую совершают не очень опытные, но способные изменить контент на сайте, хакеры. RootAyyildiz и ранее, предположительно, совершал подобного рода взломы.Представители Трампа не ответили на просьбу издания прокомментировать информацию.
https://ria.ru/20211007/khakery-1753578759.html
https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, турция, youtube, дональд трамп
09:16 19.10.2021
 
Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ

VICE: хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа и разместил видео с Эрдоганом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.  Хакер, предположительно из Турции, взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовали там видео с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщает издание VICE.
Как пишет издание, взлом затронул поддомен веб-сайта, который используется сотрудниками кампании в поддержку Трампа для призывов к действию - для подписания петиций или вопросов и ответов.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 19:37
СМИ: хакеры украли сведения об американской политике в отношении России
"Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами", - говорилось в сообщении на сайте на двух языках -английском и турецком, это одна из сур Корана.
Также на сайте значилось, что взлом совершил хакер RootAyyildiz. Он же выложил видео с видеохостинга YouTube националистического характера с президентом Турции.  Хакер рассказал VICE, что взломал сайт при помощи метода SSTI, в рамках которого можно ввести собственный код в шаблон сайта. По словам RootAyyildiz, эта часть веб-страницы находится под его контролем уже три месяца.
"Есть много областей, где можно провести хакерские атаки, например, это взлом учетных записей в социальных сетях или веб-сайтов. Я хакер-активист, занимаюсь веб-сайтами в течение длительного времени, и делаю так, чтобы мой голос был услышан", - сказал хакер.
Как отмечает VICE, подобного рода вмешательства зачастую совершают не очень опытные, но способные изменить контент на сайте, хакеры. RootAyyildiz и ранее, предположительно, совершал подобного рода взломы.
Представители Трампа не ответили на просьбу издания прокомментировать информацию.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 11:06
Эксперт рассказал, как изменились хакеры за последние 20 лет
 
В миреСШАТурцияYouTubeДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве шесть человек спасли при пожаре в жилом доме
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
12:08Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
12:07Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Лента новостейМолния