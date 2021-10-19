https://ria.ru/20211019/khaker-1755142752.html

Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ

Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021

Хакер из Турции взломал раздел сайта Трампа, сообщили СМИ

Хакер, предположительно из Турции, взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовали там видео с турецким лидером Тайипом... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:16

2021-10-19T09:16

2021-10-19T09:16

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Хакер, предположительно из Турции, взломал один из разделов сайта бывшего президента США Дональда Трампа и опубликовали там видео с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщает издание VICE.Как пишет издание, взлом затронул поддомен веб-сайта, который используется сотрудниками кампании в поддержку Трампа для призывов к действию - для подписания петиций или вопросов и ответов."Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами", - говорилось в сообщении на сайте на двух языках -английском и турецком, это одна из сур Корана.Также на сайте значилось, что взлом совершил хакер RootAyyildiz. Он же выложил видео с видеохостинга YouTube националистического характера с президентом Турции. Хакер рассказал VICE, что взломал сайт при помощи метода SSTI, в рамках которого можно ввести собственный код в шаблон сайта. По словам RootAyyildiz, эта часть веб-страницы находится под его контролем уже три месяца."Есть много областей, где можно провести хакерские атаки, например, это взлом учетных записей в социальных сетях или веб-сайтов. Я хакер-активист, занимаюсь веб-сайтами в течение длительного времени, и делаю так, чтобы мой голос был услышан", - сказал хакер.Как отмечает VICE, подобного рода вмешательства зачастую совершают не очень опытные, но способные изменить контент на сайте, хакеры. RootAyyildiz и ранее, предположительно, совершал подобного рода взломы.Представители Трампа не ответили на просьбу издания прокомментировать информацию.

https://ria.ru/20211007/khakery-1753578759.html

https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, турция, youtube, дональд трамп