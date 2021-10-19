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Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани
Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани - РИА Новости, 19.10.2021
Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани
Инспекторы ГИБДД задержали в Казани 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, который при попытке скрыться от полицейских наехал на инспектора, у него не... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:51
2021-10-19T16:51
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
авто
россия
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД задержали в Казани 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, который при попытке скрыться от полицейских наехал на инспектора, у него не оказалось прав, сообщает МВД по Татарстану.Ранее о молодом человеке из Узбекистана, который катался по Казани на незарегистрированном BMW и без водительских прав, а после требования остановиться - развернулся в запрещенном месте и сбил полицейского, рассказали в соцсетях."Полицейские предприняли попытку остановки транспорта, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ГИБДД Казани в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и… задержали его. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.По информации МВД, нарушение ПДД и факт умышленного наезда на сотрудника полиции молодой человек признал. В отношении него был составлен 21 протокол об административных правонарушениях, в том числе за выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора (шесть материалов), управление незарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Кроме того, задержанный не имел права управления транспортным средством.МВД отмечает, что в августе молодой человек совершил наезд на мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и с места ДТП скрылся. Он был установлен и задержан инспекторами ГИБДД. В настоящее время в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, установлено, что иностранный гражданин нарушил режим проживания в РФ.
https://ria.ru/20211008/moskva-1753641226.html
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казань
республика татарстан (татарстан)
узбекистан
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), узбекистан, авто, россия
16:51 19.10.2021
 
Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани

В Казани 18-летний гражданин Узбекистана без прав наехал на инспектора ГИБДД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД задержали в Казани 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, который при попытке скрыться от полицейских наехал на инспектора, у него не оказалось прав, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее о молодом человеке из Узбекистана, который катался по Казани на незарегистрированном BMW и без водительских прав, а после требования остановиться - развернулся в запрещенном месте и сбил полицейского, рассказали в соцсетях.
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"Полицейские предприняли попытку остановки транспорта, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ГИБДД Казани в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и… задержали его. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.
По информации МВД, нарушение ПДД и факт умышленного наезда на сотрудника полиции молодой человек признал. В отношении него был составлен 21 протокол об административных правонарушениях, в том числе за выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора (шесть материалов), управление незарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Кроме того, задержанный не имел права управления транспортным средством.
МВД отмечает, что в августе молодой человек совершил наезд на мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и с места ДТП скрылся. Он был установлен и задержан инспекторами ГИБДД. В настоящее время в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, установлено, что иностранный гражданин нарушил режим проживания в РФ.
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