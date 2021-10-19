Водитель без прав на незарегистрированной машине сбил полицейского в Казани
В Казани 18-летний гражданин Узбекистана без прав наехал на инспектора ГИБДД
КАЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД задержали в Казани 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, который при попытке скрыться от полицейских наехал на инспектора, у него не оказалось прав, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее о молодом человеке из Узбекистана, который катался по Казани на незарегистрированном BMW и без водительских прав, а после требования остановиться - развернулся в запрещенном месте и сбил полицейского, рассказали в соцсетях.
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"Полицейские предприняли попытку остановки транспорта, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ГИБДД Казани в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и… задержали его. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.
По информации МВД, нарушение ПДД и факт умышленного наезда на сотрудника полиции молодой человек признал. В отношении него был составлен 21 протокол об административных правонарушениях, в том числе за выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора (шесть материалов), управление незарегистрированным в установленном порядке автомобилем. Кроме того, задержанный не имел права управления транспортным средством.
МВД отмечает, что в августе молодой человек совершил наезд на мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и с места ДТП скрылся. Он был установлен и задержан инспекторами ГИБДД. В настоящее время в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, установлено, что иностранный гражданин нарушил режим проживания в РФ.