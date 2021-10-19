https://ria.ru/20211019/karantin-1755252567.html

Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых

Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых - РИА Новости, 19.10.2021

Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников не видит смысла во введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и призывает областные... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:19

2021-10-19T17:19

2021-10-19T18:10

распространение коронавируса

общество

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

екатеринбургская городская дума

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574393036_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_570502c8c20330921508fc783cab6cfa.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников не видит смысла во введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и призывает областные власти принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ввести карантин, в том числе и для вакцинированных.Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 8 января в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев.Он отметил, что QR-код можно легко подделать, в частности, ему поступали подобные предложения. Также депутат отметил, что есть люди, которые из-за личного стиля не используют маски.Колесников подчеркнул, что вакцинация действует только вместе с другими антиковидными режимами, и предложил ввести несколько новых мер, в частности, немедленное введение карантинных мер, ужесточение масочного режима в местах массового скопления людей и усиление контроля за его соблюдением, а также тестирование на коронавирус и вакцинацию. Как добавил депутат, все свои предложения он направит главе региона.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, екатеринбургская городская дума, коронавирус covid-19, коронавирус в россии