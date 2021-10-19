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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/karantin-1755252567.html
Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых
Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых - РИА Новости, 19.10.2021
Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников не видит смысла во введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и призывает областные... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:19
2021-10-19T18:10
распространение коронавируса
общество
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
екатеринбургская городская дума
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников не видит смысла во введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и призывает областные власти принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ввести карантин, в том числе и для вакцинированных.Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 8 января в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев.Он отметил, что QR-код можно легко подделать, в частности, ему поступали подобные предложения. Также депутат отметил, что есть люди, которые из-за личного стиля не используют маски.Колесников подчеркнул, что вакцинация действует только вместе с другими антиковидными режимами, и предложил ввести несколько новых мер, в частности, немедленное введение карантинных мер, ужесточение масочного режима в местах массового скопления людей и усиление контроля за его соблюдением, а также тестирование на коронавирус и вакцинацию. Как добавил депутат, все свои предложения он направит главе региона.
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общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, екатеринбургская городская дума, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:19 19.10.2021 (обновлено: 18:10 19.10.2021)
 
Екатеринбургский депутат призвал ввести карантин для всех, включая привитых

Екатеринбургский депутат Колесников призвал ввести карантин для всех, включая привитых

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПамятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников не видит смысла во введении системы QR-кодов для посещения общественных мест и призывает областные власти принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ввести карантин, в том числе и для вакцинированных.
Ранее свердловский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы образования и обслуживания, а также для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Также с 8 января в регионе заработают QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, салонов красоты и санаториев.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
"QR-коды – это фуфло! Более того, смотрите, к чему мы сейчас пришли: у нас прививки – они являются антимерой. То есть человек укололся и радостный снимает масочку и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались?.. Кроме вакцинации мероприятия нужно соблюдать и за это (несоблюдение режима) надо наказывать… Если есть жесткие меры – надо принимать жесткие меры", - сказал Колесников на заседании гордумы.
Он отметил, что QR-код можно легко подделать, в частности, ему поступали подобные предложения. Также депутат отметил, что есть люди, которые из-за личного стиля не используют маски.
Колесников подчеркнул, что вакцинация действует только вместе с другими антиковидными режимами, и предложил ввести несколько новых мер, в частности, немедленное введение карантинных мер, ужесточение масочного режима в местах массового скопления людей и усиление контроля за его соблюдением, а также тестирование на коронавирус и вакцинацию. Как добавил депутат, все свои предложения он направит главе региона.
 
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