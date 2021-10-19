В Белгородской области школьников отправили на каникулы из-за COVID-19
В Белгородской области школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за COVID-19
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение отправить школьников региона на двухнедельные осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областное правительство.
По данным правительства области, в регионе ежедневно среди детей выявляется порядка 1 тысячи случаев ОРВИ, из них с COVID - до 130 человек в день. В понедельник на оперативном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что детей с симптомами простуды в регионе будут тестировать на COVID.
"Осенние каникулы в школах Белгородской области начнутся уже 25 октября и продлятся две недели. Дети будут отдыхать до 7 ноября", - говорится в сообщении.
При этом в учебных заведениях откроют дежурные классы. Они будут работать в режиме малочисленных групп. Также на каникулах будут открыты учреждения дополнительного образования. Они переходят на "удаленку".
Детские сады области продолжат работать в штатном режиме.
Ранее во вторник управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг и правоохранителей, работников организаций транспорта и энергетики, вахтовиков, волонтеров, а также работников пунктов пропуска через государственную границу.
На прошлой неделе власти Белгородской области ввели в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, было ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 58 507 случаев COVID-19. Выздоровели 50 567 пациентов. Умерли 1 250 человек.