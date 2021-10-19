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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/kanikuly-1755271576.html
В Белгородской области школьников отправили на каникулы из-за COVID-19
В Белгородской области школьников отправили на каникулы из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Белгородской области школьников отправили на каникулы из-за COVID-19
Власти Белгородской области приняли решение отправить школьников региона на двухнедельные осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:41
2021-10-19T18:41
распространение коронавируса
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение отправить школьников региона на двухнедельные осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областное правительство.По данным правительства области, в регионе ежедневно среди детей выявляется порядка 1 тысячи случаев ОРВИ, из них с COVID - до 130 человек в день. В понедельник на оперативном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что детей с симптомами простуды в регионе будут тестировать на COVID."Осенние каникулы в школах Белгородской области начнутся уже 25 октября и продлятся две недели. Дети будут отдыхать до 7 ноября", - говорится в сообщении.При этом в учебных заведениях откроют дежурные классы. Они будут работать в режиме малочисленных групп. Также на каникулах будут открыты учреждения дополнительного образования. Они переходят на "удаленку".Детские сады области продолжат работать в штатном режиме.Ранее во вторник управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг и правоохранителей, работников организаций транспорта и энергетики, вахтовиков, волонтеров, а также работников пунктов пропуска через государственную границу.На прошлой неделе власти Белгородской области ввели в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, было ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 58 507 случаев COVID-19. Выздоровели 50 567 пациентов. Умерли 1 250 человек.
https://ria.ru/20211018/kanikuly-1755110245.html
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755186710.html
белгородская область
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белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вячеслав гладков
18:41 19.10.2021
 
В Белгородской области школьников отправили на каникулы из-за COVID-19

В Белгородской области школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области приняли решение отправить школьников региона на двухнедельные осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областное правительство.
По данным правительства области, в регионе ежедневно среди детей выявляется порядка 1 тысячи случаев ОРВИ, из них с COVID - до 130 человек в день. В понедельник на оперативном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что детей с симптомами простуды в регионе будут тестировать на COVID.
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18 октября, 20:50Распространение коронавируса
В Тульской области вводят школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
"Осенние каникулы в школах Белгородской области начнутся уже 25 октября и продлятся две недели. Дети будут отдыхать до 7 ноября", - говорится в сообщении.
При этом в учебных заведениях откроют дежурные классы. Они будут работать в режиме малочисленных групп. Также на каникулах будут открыты учреждения дополнительного образования. Они переходят на "удаленку".
Детские сады области продолжат работать в штатном режиме.
Ранее во вторник управление Роспотребнадзора по Белгородской области объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг и правоохранителей, работников организаций транспорта и энергетики, вахтовиков, волонтеров, а также работников пунктов пропуска через государственную границу.
На прошлой неделе власти Белгородской области ввели в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, было ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах. Ограничено проведение корпоративов, банкетов, свадеб и иных праздничных мероприятий с численностью более 50 человек. В регионе приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работающих белгородцев и диспансеризация.
В Белгородской области с начала пандемии зарегистрированы 58 507 случаев COVID-19. Выздоровели 50 567 пациентов. Умерли 1 250 человек.
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Распространение коронавирусаБелгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вячеслав Гладков
 
 
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