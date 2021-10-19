https://ria.ru/20211019/kamera-1755225493.html

В Москве начали фиксировать автомобили, проезжающие без включенных фар

В Москве начали фиксировать автомобили, проезжающие без включенных фар - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве начали фиксировать автомобили, проезжающие без включенных фар

Первая камера, фиксирующая езду без включённых фар ближнего света или дневных ходовых огней, установлена на востоке Москвы, сообщает департамент транспорта... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:33

2021-10-19T15:33

2021-10-19T17:42

общество

москва

авто

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первая камера, фиксирующая езду без включённых фар ближнего света или дневных ходовых огней, установлена на востоке Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале."Мы начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней - согласно ПДД езда без включённых фар является нарушением пункта 19.5 - уже установили первую камеру на востоке Москвы. Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную", - говорится в сообщении.В департаменте подчеркивают, что фары ближнего света или дневные ходовые огни нужны для безопасности на дороге: машина с ними лучше заметна в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности.

https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html

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общество, москва, авто