https://ria.ru/20211019/kafe-1755233436.html

В Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусу

В Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусу - РИА Новости, 19.10.2021

В Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусу

Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало 14 столичных кафе и магазинов на прошлой неделе за нарушение COVID-мер, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

2021-10-19T16:03

распространение коронавируса

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало 14 столичных кафе и магазинов на прошлой неделе за нарушение COVID-мер, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в период с 11 по 17 октября специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки 362 организаций общественного питания, из них 218 кафе на фуд-кортах в 40 торговых центрах, 142 - в открытой сети, в том числе сетевых (кафе "КФС", "Шоколадница", рестораны "Бургер Кинг" и "Якитория") и 2 кафе в терминале аэропорта "Внуково". Из 362 проверенных объектов в 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не выполняются противоэпидемические мероприятия."По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов", - говорится в сообщении.Уточняется, что опечатаны кафе "Чайхана Микс-Макс" на Ленинградском шоссе, бар "Гуава" на Алтуфьевском шоссе, кафе "Донер-Кебаб", "Уют", "Шаурма" на проезде Стратонавтов, ресторан "Бургер Кинг" на Киевском шоссе, кафе "Свежая Выпечка" и "У Гены" в Новомосковском административном округе, "Шаурма-пекарня 24" 3-й пр. Марьиной Рощи, кафе "Уют" на 3-ей Владимирской улице, кафе "Маргарита" в ТЦ "Измайловский пассаж", кафе "Шаурмастер" на ул. Дмитрия Ульянова", магазин мороженого "Carte d`Or" в ТЦ "Семеновский", магазин с доставкой готовой продукции "Дары природы" на Инициативной улице."Учитывая, что рассмотрение дел об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ относится к компетенции судов, результаты проверок, при проведении которых установлены нарушения и составлены протоколы об административных правонарушениях, будут направлены в суды", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

https://ria.ru/20211019/umershie-1755165842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии