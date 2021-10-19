В Москве опечатали 14 кафе и магазинов из-за нарушений мер по коронавирусу
Роспотребнадзор опечатал 14 кафе и магазинов в Москве из-за нарушений мер по коронавирусу
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник охраны в медицинской маске на улице Арбат в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве опечатало 14 столичных кафе и магазинов на прошлой неделе за нарушение COVID-мер, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в период с 11 по 17 октября специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки 362 организаций общественного питания, из них 218 кафе на фуд-кортах в 40 торговых центрах, 142 - в открытой сети, в том числе сетевых (кафе "КФС", "Шоколадница", рестораны "Бургер Кинг" и "Якитория") и 2 кафе в терминале аэропорта "Внуково". Из 362 проверенных объектов в 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не выполняются противоэпидемические мероприятия.
"По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями - 14 протоколов о временном запрете деятельности. В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что опечатаны кафе "Чайхана Микс-Макс" на Ленинградском шоссе, бар "Гуава" на Алтуфьевском шоссе, кафе "Донер-Кебаб", "Уют", "Шаурма" на проезде Стратонавтов, ресторан "Бургер Кинг" на Киевском шоссе, кафе "Свежая Выпечка" и "У Гены" в Новомосковском административном округе, "Шаурма-пекарня 24" 3-й пр. Марьиной Рощи, кафе "Уют" на 3-ей Владимирской улице, кафе "Маргарита" в ТЦ "Измайловский пассаж", кафе "Шаурмастер" на ул. Дмитрия Ульянова", магазин мороженого "Carte d`Or" в ТЦ "Семеновский", магазин с доставкой готовой продукции "Дары природы" на Инициативной улице.
"Учитывая, что рассмотрение дел об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ относится к компетенции судов, результаты проверок, при проведении которых установлены нарушения и составлены протоколы об административных правонарушениях, будут направлены в суды", - дополняется в сообщении.