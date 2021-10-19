https://ria.ru/20211019/intel-1755274099.html

Раскрыты подробности о новом поколении процессоров Intel

Раскрыты подробности о новом поколении процессоров Intel - РИА Новости, 19.10.2021

Раскрыты подробности о новом поколении процессоров Intel

Компания Intel начнет продажи процессоров Alder Lake уже в следующем месяце. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает портал Wccftech. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:54

2021-10-19T18:54

2021-10-19T18:55

наука

технологии

intel corporation

компьютерные технологии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Компания Intel начнет продажи процессоров Alder Lake уже в следующем месяце. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает портал Wccftech.Первыми будут представлены старшие версии 12-го поколения процессоров: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. Максимальная конфигурация включает 16 ядер.Менее производительные чипы T-серии представят позже — ожидается, что это произойдет в первой половине 2022 года. Тогда же покажут новые чипсеты Intel H670, B660 и H610.Следующее поколение чипов Intel будет представлено 27 октября, а сразу после презентации откроется предзаказ на "железо". В розничную продажу первые процессоры попадут 4 ноября.

https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, intel corporation, компьютерные технологии