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Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией
Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией - РИА Новости, 19.10.2021
Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник о необходимости интеграции экономик Армении и РФ. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:44
2021-10-19T11:08
армения
россия
в мире
ереван
евразийский экономический союз
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник о необходимости интеграции экономик Армении и РФ."Мир стремительно меняется, и наши отношения должны соответствовать требованиям этих изменений. Нам необходимо совершенствовать наши экономические отношения так, чтобы они способствовали развитию конкурентоспособных экономик в наших странах. В контексте вышеизложенного мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала", - сказал Пашинян в приветственном обращении к участникам армяно-российского межрегионального форума.По его словам, Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и Ереван заинтересован в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов."Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей. В дополнение к традиционным сферам необходимо искать пути дальнейшего развития сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и наукоемких секторов экономики. Убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит достижению вышеуказанных целей", - говорится в обращении Пашиняна, которое зачитал вице-премьер Армении Мгер Григорян.Пашинян добавил, что РФ не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в регионе, но и занимает ключевое место в экономике республики. Россия - основный торговый партнер Армении. "В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в 2 миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота. Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны", - сказал премьер.Среди последних инвестиций он выделил реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт", что особенно важно для страны в борьбе с пандемией."Уровень экономического сотрудничества между нашими странами соответствует требованиям, вытекающим из характера союзнических отношений, однако это отнюдь не подразумевает фиксацию статической ситуации, а, напротив, требует постоянной работы, развития и совершенствования", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html
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армения, россия, в мире, ереван, евразийский экономический союз, никол пашинян
10:44 19.10.2021 (обновлено: 11:08 19.10.2021)
 
Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией

Пашинян призвал к экономической интеграции России и Армении

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник о необходимости интеграции экономик Армении и РФ.
"Мир стремительно меняется, и наши отношения должны соответствовать требованиям этих изменений. Нам необходимо совершенствовать наши экономические отношения так, чтобы они способствовали развитию конкурентоспособных экономик в наших странах. В контексте вышеизложенного мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала", - сказал Пашинян в приветственном обращении к участникам армяно-российского межрегионального форума.
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По его словам, Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и Ереван заинтересован в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов.
"Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей. В дополнение к традиционным сферам необходимо искать пути дальнейшего развития сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и наукоемких секторов экономики. Убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит достижению вышеуказанных целей", - говорится в обращении Пашиняна, которое зачитал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
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Пашинян добавил, что РФ не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в регионе, но и занимает ключевое место в экономике республики. Россия - основный торговый партнер Армении. "В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в 2 миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота. Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны", - сказал премьер.
Среди последних инвестиций он выделил реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт", что особенно важно для страны в борьбе с пандемией.
"Уровень экономического сотрудничества между нашими странами соответствует требованиям, вытекающим из характера союзнических отношений, однако это отнюдь не подразумевает фиксацию статической ситуации, а, напротив, требует постоянной работы, развития и совершенствования", - отметил Пашинян.
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