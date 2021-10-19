https://ria.ru/20211019/integratsiya-1755154645.html

Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией

Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией - РИА Новости, 19.10.2021

Пашинян призвал к экономической интеграции с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник о необходимости интеграции экономик Армении и РФ. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:44

2021-10-19T10:44

2021-10-19T11:08

армения

россия

в мире

ереван

евразийский экономический союз

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник о необходимости интеграции экономик Армении и РФ."Мир стремительно меняется, и наши отношения должны соответствовать требованиям этих изменений. Нам необходимо совершенствовать наши экономические отношения так, чтобы они способствовали развитию конкурентоспособных экономик в наших странах. В контексте вышеизложенного мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала", - сказал Пашинян в приветственном обращении к участникам армяно-российского межрегионального форума.По его словам, Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и Ереван заинтересован в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов."Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей. В дополнение к традиционным сферам необходимо искать пути дальнейшего развития сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и наукоемких секторов экономики. Убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит достижению вышеуказанных целей", - говорится в обращении Пашиняна, которое зачитал вице-премьер Армении Мгер Григорян.Пашинян добавил, что РФ не только играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в регионе, но и занимает ключевое место в экономике республики. Россия - основный торговый партнер Армении. "В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в 2 миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота. Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны", - сказал премьер.Среди последних инвестиций он выделил реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт", что особенно важно для страны в борьбе с пандемией."Уровень экономического сотрудничества между нашими странами соответствует требованиям, вытекающим из характера союзнических отношений, однако это отнюдь не подразумевает фиксацию статической ситуации, а, напротив, требует постоянной работы, развития и совершенствования", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html

https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html

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армения, россия, в мире, ереван, евразийский экономический союз, никол пашинян