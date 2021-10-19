В ОЭЗ "Иваново" стартовали работы по созданию инфраструктуры
ИВАНОВО, 19 окт – РИА Новости. На строительной площадке особой экономической зоны в Иванове начаты работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Регион подал заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для обеспечения площадки ОЭЗ в Иванове необходимой инфраструктурой", – сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что особая экономическая зона "Иваново" создана на территории двух муниципальных образований – городов Родники и Иваново. В Иванове площадь производственной площадки составит более 50 гектаров. На данный момент подписаны пять соглашений с инвесторами: в Иванове подтверждены два инвестора, в Родниках – три. Продолжаются переговоры с локальными ивановскими компаниями, инвесторами из других регионов и других стран.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, посетивший во вторник строительную площадку ОЭЗ в Иванове, отметил, что она находится в черте города, что должно стать привлекающим фактором, способствующим открытию именно в Иванове новых производств, а также созданию новых рабочих мест.
"Это не быстро все будет. Я думаю, что эффект будут через несколько лет. Сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
В ведомстве напомнили, что для резидентов ОЭЗ "Иваново" будут действовать нулевые ставки налогов на землю и на имущество, транспортного налога, что существенно сократит расходы инвесторов на ведение бизнеса. Еще одним преимуществом станет подготовленная инфраструктура на двух территориях ОЭЗ. Территория ОЭЗ "Иваново" состоит из двух частей общей площадью 153 га (Иваново – 53,2 гектара, Родники – 99,7 гектара). Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет.