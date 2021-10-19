https://ria.ru/20211019/ikota-1755128016.html
Почему игнорировать икоту смертельно опасно
Икота оказалась симптомом смертельного заболевания - РИА Новости, 19.10.2021
Почему игнорировать икоту смертельно опасно
Частая икота может указывать на онкологическое заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских врачей. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:35
2021-10-19T01:35
2021-10-19T04:15
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онкология
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Частая икота может указывать на онкологическое заболевание. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских врачей.Икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода."Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", - приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.Постоянная икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.Рак пищевода – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки пищевода. Основными симптомами этого заболевания являются прогрессивное нарушение глотания сначала твердой пищи, позже – жидкой, а также непреднамеренное снижение массы тела.К основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.Ранее стало известно, что тошнота и рвота после приема пищи, ощущение кома и нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды являются ранними признаками онкологического заболевания желудка.
https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html
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весь мир, онкология
01:35 19.10.2021 (обновлено: 04:15 19.10.2021)
Икота оказалась симптомом смертельного заболевания
Британские врачи предупредили, что икота является признаком рака пищевода
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Частая икота может указывать на онкологическое
заболевание. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британских
врачей.
Икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды или употребления алкоголя. Однако в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.
"Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины", - приводит издание слова доктора Хуссейна Абдеха.
Постоянная икота, приступы которой длятся свыше 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждают специалисты.
Рак пищевода – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки пищевода. Основными симптомами этого заболевания являются прогрессивное нарушение глотания сначала твердой пищи, позже – жидкой, а также непреднамеренное снижение массы тела.
К основным факторам риска, которые могут вызвать возникновение рака пищевода относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.
Ранее стало известно, что тошнота и рвота после приема пищи, ощущение кома и нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды являются ранними признаками онкологического заболевания желудка.