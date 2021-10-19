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Еврокомиссия выделит Донбассу еще 3,5 миллиона евро
Еврокомиссия выделит Донбассу еще 3,5 миллиона евро - РИА Новости, 19.10.2021
Еврокомиссия выделит Донбассу еще 3,5 миллиона евро
Европейская комиссия выделила дополнительно 3,5 миллиона евро для поддержки пострадавших от конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба представительства... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T22:41
2021-10-19T22:41
2021-10-19T22:41
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Европейская комиссия выделила дополнительно 3,5 миллиона евро для поддержки пострадавших от конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба представительства Европейского союза на Украине."Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для поддержки уязвимых слоев населения, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Из-за пандемии COVID-19 гуманитарная ситуация ухудшилась, что привело к еще большей нестабильности и уязвимости населения. В 2021 году Еврокомиссия выделила 29 миллионов евро гуманитарной помощи для востока Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства помогут наиболее уязвимым слоям населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью, удовлетворить свои основные потребности. Они также будут направлены на обеспечение доступа к медицине и получению психосоциальной и психологической помощи. "Помощь поступит уязвимому населению по обе стороны линии разграничения", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211014/pomosch-1754659420.html
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в мире, украина, оон, еврокомиссия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Еврокомиссия выделит Донбассу еще 3,5 миллиона евро
ЕК объявила о выделении дополнительных 3,5 миллиона евро гуманитарной помощи для Донбасса