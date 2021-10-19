https://ria.ru/20211019/group-ib-1755171480.html

В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО

В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО - РИА Новости, 19.10.2021

В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО

Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

2021-10-19T12:00

происшествия

group-ib

москва

илья сачков

онк

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и получать письма, рассказал РИА Новости член московской ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Сачков находится в одиночной камере в СИЗО "Лефортово". По нему видно, что он ещё не перестроился психологически, но он в любом случае старается держаться. Есть некоторые проблемы по питанию, потому что у него диета, необходимая по состоянию здоровья, но мы надеемся, что все это удастся решить", - сказал правозащитник.Сачкову не приходят письма и газеты. "У него полная изоляция: ни газет, ни писем. Он не знает, что происходит. Нулевой информационный фон", - добавил член комиссии. По словам Хуруджи, в СИЗО правозащитникам не дали узнать фамилию адвоката Сачкова. "Мы надеемся, что после публикации с нами свяжутся его адвокат и родственники", - заметил он.Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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