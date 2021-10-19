В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО
Член ОНК Хуруджи рассказал о состоянии арестованного основателя Group-IB Сачкова
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и получать письма, рассказал РИА Новости член московской ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
"Сачков находится в одиночной камере в СИЗО "Лефортово". По нему видно, что он ещё не перестроился психологически, но он в любом случае старается держаться. Есть некоторые проблемы по питанию, потому что у него диета, необходимая по состоянию здоровья, но мы надеемся, что все это удастся решить", - сказал правозащитник.
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Сачкову не приходят письма и газеты. "У него полная изоляция: ни газет, ни писем. Он не знает, что происходит. Нулевой информационный фон", - добавил член комиссии. По словам Хуруджи, в СИЗО правозащитникам не дали узнать фамилию адвоката Сачкова. "Мы надеемся, что после публикации с нами свяжутся его адвокат и родственники", - заметил он.
Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.