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https://ria.ru/20211019/group-ib-1755171480.html
В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО
В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО - РИА Новости, 19.10.2021
В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО
Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:00
2021-10-19T12:00
происшествия
group-ib
москва
илья сачков
онк
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и получать письма, рассказал РИА Новости член московской ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Сачков находится в одиночной камере в СИЗО "Лефортово". По нему видно, что он ещё не перестроился психологически, но он в любом случае старается держаться. Есть некоторые проблемы по питанию, потому что у него диета, необходимая по состоянию здоровья, но мы надеемся, что все это удастся решить", - сказал правозащитник.Сачкову не приходят письма и газеты. "У него полная изоляция: ни газет, ни писем. Он не знает, что происходит. Нулевой информационный фон", - добавил член комиссии. По словам Хуруджи, в СИЗО правозащитникам не дали узнать фамилию адвоката Сачкова. "Мы надеемся, что после публикации с нами свяжутся его адвокат и родственники", - заметил он.Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html
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происшествия, group-ib, москва, илья сачков, онк, дело основателя group-ib сачкова
12:00 19.10.2021
 
В ОНК рассказали о состоянии основателя Group-IB, находящегося в СИЗО

Член ОНК Хуруджи рассказал о состоянии арестованного основателя Group-IB Сачкова

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков старается держаться, несмотря на обстоятельства, но жалуется, что ему не дают отправлять и получать письма, рассказал РИА Новости член московской ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
"Сачков находится в одиночной камере в СИЗО "Лефортово". По нему видно, что он ещё не перестроился психологически, но он в любом случае старается держаться. Есть некоторые проблемы по питанию, потому что у него диета, необходимая по состоянию здоровья, но мы надеемся, что все это удастся решить", - сказал правозащитник.
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7 октября, 13:36
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Сачкову не приходят письма и газеты. "У него полная изоляция: ни газет, ни писем. Он не знает, что происходит. Нулевой информационный фон", - добавил член комиссии. По словам Хуруджи, в СИЗО правозащитникам не дали узнать фамилию адвоката Сачкова. "Мы надеемся, что после публикации с нами свяжутся его адвокат и родственники", - заметил он.
Лефортовский суд в конце сентября арестовал Сачкова на два месяца в рамках уголовного дела о государственной измене. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:53
Титов призвал правоохранительные органы разъяснить дело основателя Group-IB
 
ПроисшествияGroup-IBМоскваИлья СачковОНКДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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