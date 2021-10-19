https://ria.ru/20211019/grafik-1755255168.html
Новые ограничения по COVID-19 не повлияют на график Путина, заявил Песков
Новые ограничения по COVID-19 не повлияют на график Путина, заявил Песков - РИА Новости, 19.10.2021
Новые ограничения по COVID-19 не повлияют на график Путина, заявил Песков
Никаких изменений в графике президента России Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:25
2021-10-19T17:25
2021-10-19T17:56
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Никаких изменений в графике президента России Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что ни одни ограничения на работу президента не влияют, тем более что, что называется, уже привыкли к условиям пандемии и уже научились делать так, президент точнее, уже научился так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, ни на содержание все это не влияет никоим образом", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус в россии
17:25 19.10.2021 (обновлено: 17:56 19.10.2021)
Новые ограничения по COVID-19 не повлияют на график Путина, заявил Песков
Песков заявил, что в графике Путина не будет изменений из-за новых ограничений по COVID-19