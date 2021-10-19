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Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19
Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализированных в стационары с тяжёлой формой COVID растет, и вдвое выросло число пациентов в крайне... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:38
2021-10-19T16:38
2021-10-19T16:51
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализированных в стационары с тяжёлой формой COVID растет, и вдвое выросло число пациентов в крайне тяжелом состоянии."С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время – 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в блоге мэра.
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16:38 19.10.2021 (обновлено: 16:51 19.10.2021)
Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19
Собянин: число пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии увеличилось вдвое