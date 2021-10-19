https://ria.ru/20211019/gospitalizatsiya-1755241872.html

Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19

Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин заявил о росте числа госпитализированных с тяжелой формой COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализированных в стационары с тяжёлой формой COVID растет, и вдвое выросло число пациентов в крайне... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:38

2021-10-19T16:38

2021-10-19T16:51

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализированных в стационары с тяжёлой формой COVID растет, и вдвое выросло число пациентов в крайне тяжелом состоянии."С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время – 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в блоге мэра.

https://ria.ru/20211019/nerabochie_dni-1755202613.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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