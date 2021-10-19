https://ria.ru/20211019/gospitalizatsiya-1755239476.html
Саакашвили может понадобиться госпитализация через три дня, заявил адвокат
Саакашвили может понадобиться госпитализация через три дня, заявил адвокат - РИА Новости, 19.10.2021
Саакашвили может понадобиться госпитализация через три дня, заявил адвокат
Помещенному в тюрьму экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, считает его адвокат... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:31
2021-10-19T16:31
2021-10-19T16:40
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 окт - РИА Новости. Помещенному в тюрьму экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, считает его адвокат Ника Гварамия.Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению минздрава Грузии. После их визита станет известно, будут ли госпитализировать экс-президента или нет."Его состояние здоровья значительно ухудшилось, при этом он морально тверд и оптимистичен. Думаю, что госпитализация станет необходима через несколько дней, через три-четыре дня", - сказал Гварамия журналистам после встречи с подзащитным.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211017/saakashvili-1754940046.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
16:31 19.10.2021 (обновлено: 16:40 19.10.2021)
Саакашвили может понадобиться госпитализация через три дня, заявил адвокат
Адвокат заявил, что Саакашвили понадобится госпитализация через три-четыре дня