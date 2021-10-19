https://ria.ru/20211019/gosduma-1755258518.html

В Госдуме ответили на вопрос, введут ли режим нерабочих дней для депутатов

В Госдуме ответили на вопрос, введут ли режим нерабочих дней для депутатов - РИА Новости, 19.10.2021

В Госдуме ответили на вопрос, введут ли режим нерабочих дней для депутатов

Решение о нерабочих днях для депутатов Госдумы еще не принято, но парламентарии точно не будут находиться в Думе с 1 по 7 ноября, поскольку у них региональная... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:36

2021-10-19T17:36

2021-10-19T17:37

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Решение о нерабочих днях для депутатов Госдумы еще не принято, но парламентарии точно не будут находиться в Думе с 1 по 7 ноября, поскольку у них региональная неделя, сообщил РИА Новости председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а для регионов со сложной эпидемиологической ситуации уже с этой субботы, 23 октября. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поддержал предложение, заявив, что детали надо обобщить и представить главе государства на совещании в среду.

https://ria.ru/20211019/sovfed-1755250016.html

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политика, госдума рф, здоровье - общество, виктор пинский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии