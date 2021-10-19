https://ria.ru/20211019/gosduma-1755180149.html
Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме - РИА Новости, 19.10.2021
Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
Уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, с каждым заседанием палаты их число увеличивается, и нужно из этого "сделать выводы", заявил во вторник спикер... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:43
2021-10-19T12:43
2021-10-19T12:43
распространение коронавируса
политика
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уже 13 депутатов Госдумы заболели коронавирусом, с каждым заседанием палаты их число увеличивается, и нужно из этого "сделать выводы", заявил во вторник спикер ГД Вячеслав Володин."У нас на сегодняшний день 13 депутатов больны ковидом. Количество увеличивается тех, кто болеет... Мы на первое заседание пришли с вами, было 11 депутатов больных, на второе - 12, сейчас 13. Третье заседание. Просьба, еще раз обращаюсь к вам, сделать выводы из этой информации", - сказал Володин, открывая пленарное заседание палаты.По его данным, всего уже переболели COVID-19, вместе с теми, кто болеет в данный момент, 30% от депутатов Государственной Думы восьмого созыва, при этом 62% депутатов вакцинировались."Выводы делайте сами, потому что, когда начинаешь говорить, некоторые коллеги считают это давлением. Это забота о жизни, здоровье вашем и ваших коллег", - отметил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754161541.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии
Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
Володин призвал депутатов сделать выводы из роста заболеваемости COVID-19 в Госдуме